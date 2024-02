February 10, 2024 / 07:20 PM IST

Shreyas Iyer: ఇంగ్లండ్‌తో మిగిలిఉన్న మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌లకు బీసీసీఐ శనివారం ఉదయం 17 మంది సభ్యులతో ప్రకటించిన జట్టులో మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ను చేర్చకపోవడం చర్చనీయాంశమైంది. వైజాగ్‌ టెస్టు సందర్భంలో తనకు మళ్లీ వెన్ను నొప్పి బాధపెడుతుందని సెలక్టర్లకు అయ్యర్‌ చెప్పినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. గాయం కారణంగానే అయ్యర్‌ను సెలక్టర్లు పక్కనబెట్టారని వినిపించినా అది నిజం కాదట. టెస్టులలో అయ్యర్‌ వరుస వైఫల్యాలతో విసిగిపోయిన సెలక్టర్లు, బీసీసీఐ.. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అతడిలో మార్పు రాకపోవడంతో ఇంగ్లండ్‌తో మిగిలిన మూడు టెస్టులకు వేటు వేసినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేగాక ఇదే ఫామ్‌ కంటిన్యూ అయితే ఇకపై ఇండియాకు టెస్టులలో ఆడటం కూడా కష్టమేనని అయ్యర్‌తో తేల్చి చెప్పినట్టు జాతీయ మీడియాలో వెలువడుతున్న కథనాల ద్వారా తెలుస్తున్నది.

ఇదే విషయమై బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు స్పందిస్తూ… ‘ఒకవేళ అయ్యర్‌కు గాయమైతే బీసీసీఐ మెడికల్‌ బులిటెన్‌ రిలీజ్‌ చేసేదిగా. అతడి గాయంపై అప్డేట్‌ ఇచ్చేది కదా. అలా చేయలేదంటే దాని అర్థమేంటి..? అయ్యర్‌పై వేటు పడింది..’ అని చెప్పడం గమనార్హం. ఇంగ్లండ్‌తో హైదరాబాద్‌, ఇంగ్లండ్‌ టెస్టులలో అయ్యర్‌ దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. గత రెండు టెస్టులలో అతడు చేసిన స్కోర్లు 35, 13, 27, 29 గా ఉన్నాయి.

అయ్యర్‌ కెరీర్‌ స్టాట్స్‌ ఇవే..

2021లో న్యూజిలాండ్‌తో కాన్పూర్ వేదికగా జరిగిన టెస్టులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అయ్యర్‌.. తొలి మ్యాచ్‌లోనే సెంచరీతో పాటు అర్థ సెంచరీ సాధించాడు. ఆ తర్వాత స్వదేశంలో అతడు చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడిన సందర్భాలను వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టొచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా 2023 నుంచి టెస్టులలో అతడి వైఫల్యం ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తోంది. 2023లో ఏడు టెస్టులు ఆడిన అయ్యర్‌.. 187 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఈ క్రమంలో అతడి సగటు 17గా ఉంది. ఆడిన ఏడు టెస్టులలో అతడు కనీసం ఒక్క అర్థ సెంచరీ కూడా చేయలేదు. గతేడాది ఆస్ట్రేలియాతో బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా రెండు టెస్టులు ఆడిన అయ్యర్‌.. 4, 12, 0, 26 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇక ఈ ఏడాది గత నెలలో సౌతాఫ్రికా టూర్‌లో అయ్యర్‌ రెండు టెస్టులలో 31, 6, 0, 4 పరుగులు మాత్రమే చేసి మరోసారి విఫలమయ్యాడు. ఇంగ్లండ్‌తో రెండు టెస్టులలోనూ అతడి వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపించింది.

News about Shreyas Iyer :-

Shreyas Iyer was cleared for selection after back spasm.

– But he failed to make cut for the last Three Test matches against England. because he was dropped by the Indian team management.

[ Source – Espncricinfo ] pic.twitter.com/SZXSo0ZEWu

— Jay Cricket. (@Jay_Cricket18) February 10, 2024