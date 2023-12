December 10, 2023 / 02:51 PM IST

T10 League 2023 : అబూదాబీ వేదిక‌గా జ‌రిగిన‌ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క గ్లోబ‌ల్ టీ10 లీగ్‌(T10 League)లో న్యూయార్క్ స్ట్రైక‌ర్స్‌(Newyork Strikers) విజేత‌గా నిలిచింది. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన‌ టైటిల్ పోరులో ద‌క్క‌న్ గ్లాడియేట‌ర్స్‌(Deccan Gladiators)ను చిత్తుగా ఓడించి తొలిసారి చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రిచింది. ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా సాగిన ఫైన‌ల్లో స్ట్రైక‌ర్స్ ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టింది. అసిఫ్ అలీ(48 నాటౌట్ 25 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్లు), కెప్టెన్ కీర‌న్ పొలార్డ్(22 నాటౌట్ 13 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 1 సిక్స‌ర్) చిత‌క్కొట్ట‌డంతో మ‌రో నాలుగు బంతులు మిగిలి ఉండ‌గానే స్ట్రైక‌ర్స్ జ‌య‌కేత‌నం ఎగుర‌వేసింది.

గ్లాడియేట‌ర్స్ నిర్దేశించిన 92 ప‌రుగుల‌ ఛేద‌న‌లో నిరోష‌న్ డిక్‌వెల్లా(14) ఔట‌య్యాక.. అలిఫ్ అలీ, కెప్టెన్ పొలార్డ్ ఆచితూచి ఆడారు. నాలుగో వికెట్‌కు అమూల్య‌మైన 56 ప‌రుగులు జోడించారు. దాంతో, స్ట్రైక‌ర్స్ 3 వికెట్ల న‌ష్టపోయి ల‌క్ష్యాన్ని చేరుకుంది. గ్లాడియేట‌ర్స్ బౌల‌ర్లలో ట్రెంట్ బౌల్ట్, నువాన్ తుషారా, ఆండ్రూ ర‌స్సెల్ త‌లా ఒక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

