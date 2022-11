November 9, 2022 / 02:09 PM IST

సిడ్నీ: పాకిస్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫ‌స్ట్ సెమీస్‌లో న్యూజిలాండ్ నెమ్మ‌దిగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్న‌ది. ప‌వ‌ర్‌ప్లేలో ఆ జ‌ట్టు రెండు వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్లు అలెన్‌, కాన్వేలు ఔట‌య్యారు. ఓపెన‌ర్ ఫిన్ అలెన్ తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే ఔట‌య్యాడు. ష‌హీన్ అఫ్రిది వేసిన బంతికి అత‌ను ఎల్బీడ‌బ్ల్యూ అయ్యాడు. అలెన్ కేవ‌లం 4 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే చేశాడు. టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. ఇక మ‌రో ఓపెన‌ర్ కాన్వే 21 ర‌న్స్ చేసి ర‌నౌట్ అయ్యాడు. కివీస్ ఆరు ఓవ‌ర్ల‌లో రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 38 ర‌న్స్ మాత్ర‌మే చేసింది.

Powerplay done!

Pakistan are off to a wonderful start, dismissing both New Zealand openers 🔥#T20WorldCup | #NZvPAK | 📝: https://t.co/LSzHXLyyRN pic.twitter.com/pav1MeKEUd

— ICC (@ICC) November 9, 2022