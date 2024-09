September 7, 2024 / 08:40 PM IST

Hokato Hotozhe : ఉగ్ర‌వాదుల ఏరివేత‌లో పాదం కోల్పోయిన వీర సైనికుడు హొక‌తో హొటోజే సెమా(Hokato Hotozhe Sema) పారాలింపిక్స్‌లో కాంస్యంతో చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. షాట్‌పుట్(Shotput) పురుషుల ఎఫ్57 విభాగంలో హెక‌తో ప‌త‌కంతో మెరిశాడు. విశ్వ క్రీడ‌ల్లో ప‌త‌కంతో మువ్వ‌న్నెల జెండాను రెప‌రెప‌లాడించిన హెక‌తోపై స‌ర్వ‌త్రా ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో నాగాలాండ్ ముఖ్య‌మంత్రి నీఫిహు రియో(Neiphiu Rio) అత‌డికి భారీ న‌గ‌దు బ‌హుమ‌తి ప్ర‌క‌టించారు.

త‌మ రాష్ట్ర ఖ్యాతిని పెంచిన హోక‌తోకు రూ.1.5 కోట్ల ప్రైజ్‌మ‌నీ ఇవ్వ‌నున్న‌ట్టు వెల్ల‌డించారు. ‘పారాలింపిక్స్ షాట్‌పుట్ పోటీల్లో హొక‌తో హొటోజె సెమా కాంస్యం సాధించినందుకు మాకు చాలా గ‌ర్వంగా ఉంది. అత‌డు భార‌తదేశం గ‌ర్వ‌ప‌డేలా చేశాడు. నాగాలాండ్‌కు పేరు తెచ్చాడు. మా రాష్ట్రానికి విశ్వ క్రీడ‌ల్లో ఇది తొలి ప‌త‌కం.

We’re proud & joyous for Mr. Hokato Hotozhe Sema on winning Bronze🥉at the #ParalympicsGames in Shot Put event. He’s made India proud & Nagaland shine. Being the 1st Olympic Medalist from Nagaland, I’m happy to announce that the Nagaland Govt will extend a cash reward of ₹1.5Cr

