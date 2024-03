Sachin Tendulkar | వాంఖడే స్టేడియానికి 50 ఏళ్లు.. ఇది నాకు రెండో ఇల్లు అంటూ సచిన్‌ ఆసక్తికర ట్వీట్‌

March 11, 2024 / 12:09 PM IST

Sachin Tendulkar | దేశ ఆర్థిక రాజ‌ధాని ముంబై (Mumbai)లోని వాంఖ‌డే స్టేడియాన్ని (Wankhede Stadium) నిర్మించి 50 ఏళ్లు పూర్తైంది. ఈ సందర్భంగా ఆ స్టేడియంతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం, మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్ (Sachin Tendulkar)‌. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ వేదికగా ఆస‌క్తిక‌ర ట్వీట్ చేశారు. తాను 10 ఏళ్ల వయసులో మొదటిసారి ఈ స్టేడియాన్ని చూసినట్లు చెప్పారు.

‘వాంఖడే 50 నాటౌట్‌..! నేను పదేళ్ల బాలుడిగా మొద‌టిసారి వాంఖ‌డే స్టేడియాన్ని చూశా. అప్పుడు అనుకోలేదు.. ఐదేళ్ల త‌ర్వాత ఇదే స్టేడియంలో కెరీర్‌ ప్రారంభిస్తానని. 15 ఏళ్లప్పుడు ఇదే స్టేడియంలో ముంబై తరఫున మొద‌టిసారి గుజ‌రాత్‌పై ఆడా. ఇక 2011లో ఇదే స్టేడియంలో నా దేశం కోసం వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ను గెల‌వ‌డం నా కెరీర్‌లో మ‌రిచిపోలేని క్షణాలు. ఇక్కడే నా 200వ టెస్ట్ మ్యాచ్‌ని ఆడే అవకాశం కూడా లభించింది. ఇదే మైదానంలో నాకెంతో ఇష్టమైన ఆట‌కు వీడ్కోలు పలికా. అందుకే, వాంఖడే నాకు స్టేడియం మాత్రమే కాదు.. అది నా రెండో ఇల్లు (My second home)’ అంటూ సచిన్‌ తన ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

𝙒𝙖𝙣𝙠𝙝𝙚𝙙𝙚 🏟️ 5️⃣0️⃣ 𝙉𝙤𝙩 𝙊𝙪𝙩!

When I witnessed the magic of the Wankhede Stadium for the first time as a 10-year-old boy, little did I know that I would be making my debut for Mumbai against Gujarat at the same venue just five years later. Then the best moment of my… pic.twitter.com/k6zLI2GMc7

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 10, 2024