March 11, 2024 / 11:44 AM IST

Oscars 2024 | టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన సూపర్‌ హిట్‌ చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR Movie). స్టార్‌ నటులు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR)‌, రామ్‌చరణ్‌ (Ram Charan) ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ మూవీ ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచ సినీరంగంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్‌ అవార్డును (Oscar Awards) కూడా సొంతం చేసుకుంది.

ఈ చిత్రం నుంచి గతేడాది జరిగిన ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అకాడమీ అవార్డుల వేడుకల్లో ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో ‘నాటు నాటు’ (Naatu Naatu) పాటకు ఆస్కార్‌ వరించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆస్కార్‌ వేడుకల్లో మరోసారి ఈ పాట మెరిసింది. లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో 96వ అకాడమీ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. ఈ వేడుకల్లో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ దృశ్యాలు కనిపించాయి. బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటరిగీలో అవార్డును ప్రకటించే సమయంలో తెరపై ‘నాటు నాటు’ పాటను పదర్శించారు. ఎన్టీఆర్‌, చ‌ర‌ణ్ వేసిన ‘నాటు నాటు’ హుక్ స్టెప్ విజువ‌ల్స్ క‌నిపించాయి. సాధార‌ణంగా ఏ అవార్డు ఇచ్చినా, నామినీల వివ‌రాల‌తో పాటుగా, గ‌తేడాది ఆ కేట‌గిరిలో అవార్డు పొందిన సినిమా తాలుకూ విజువ‌ల్స్ ప్లే చేయ‌డం ప‌రిపాటి. అలా ‘నాటు నాటు’ పాట‌ని మ‌రోసారి ఆస్కార్ వేదిక‌పై చూసుకొనే అవకాశం తెలుగు సినీ ప్రియులకు దక్కినట్లైంది.

అంతేకాకుండా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రంలోని కొన్ని సీన్స్‌ కూడా ఈ వేదికపై తళుక్కున మెరిశాయి. ఇప్పటి వరకూ సినిమాల్లో వచ్చిన బెస్ట్‌ స్టంట్స్‌కు సంబంధించిన సీన్స్‌ను ఓ ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా ఈ వేదికపై ప్రదర్శించారు. అందులోనూ ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రంలోని రెండు యాక్షన్‌ షాట్స్‌ ఇందులో కనిపించడం విశేషం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలను ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ బృందం తన అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు వైరల్‌ అవుతోంది.

And again, a sweet surprise for us… 🔥🌊

Glad that @TheAcademy included #RRRMovie action sequences as part of their tribute to the world’s greatest stunt sequences in cinema. pic.twitter.com/TGkycNtF2I

— RRR Movie (@RRRMovie) March 11, 2024