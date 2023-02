February 16, 2023 / 04:08 PM IST

కేప్‌టౌన్‌: మ‌హిళ‌ల టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో పాకిస్థానీ బ్యాట‌ర్ మునీబా అలీ సెంచ‌రీ చేసింది. కేప్‌టౌన్‌లో ఐర్లాండ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఆమె సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశారు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో ఓ పాకిస్థాన్ మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ సెంచ‌రీ చేయ‌డం తొలిసారి. మునీబా 14 బౌండ‌రీల‌తో 102 ర‌న్స్ చేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో అయిదు వికెట్ల న‌ష్టానికి 165 ర‌న్స్ చేసింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ 70 ర‌న్స్ తేడాతో ఐర్లాండ్‌పై విజ‌యం సాధించింది. భారీ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన ఐర్లాండ్ 95 ర‌న్స్‌కు ఆలౌటైంది. ఈ గెలుపుతో రెండు పాయింట్లు సాధించిన పాకిస్థాన్ గ్రూపులో ప్ర‌స్తుతం మూడ‌వ స్థానంలో ఉంది. ఇదే గ్రూపులో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌, ఇండియాలు తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

The first hundred by a Pakistan player in women's T20Is 💯

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో సెంచ‌రీ కొట్టిన ఆర‌వ మ‌హిళా బ్యాట‌ర్‌గా మునీబా నిలిచారు. పాక్ త‌న త‌ర్వాత మ్యాచ్ వెస్టిండీస్‌తో ఆదివారం ఆడ‌నున్న‌ది.

