October 31, 2023 / 01:12 PM IST

MS Dhoni : భార‌త మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni) ప్ర‌పంచం క్రికెట్‌లోని బెస్ట్ ఫినిష‌ర్‌ల‌లో ఒక‌డు. సొంత గ‌డ్డ‌పై 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్‌తో శ్రీ‌లంక‌కు క‌న్నీళ్లు మిగిల్చిన ధోనీ.. లంకేయుల‌పైనే వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ న‌మోదు చేయ‌డం విశేషం. ధోనీ 183 ప‌రుగుల ఇన్నింగ్స్‌కు నేటితో 18 ఏండ్లు. 2005, అక్టోబ‌ర్ 31న ఈ జార్ఖండ్ డైన‌మైట్ లంక బౌల‌ర్ల‌కు మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగింగించి సెంచ‌రీ కొట్టాడు. ధోనీ కెరీర్‌లో గొప్ప ఇన్నింగ్స్‌గా నిలిచిపోయిన ఈ రోజును బీసీసీఐ గుర్తు చేసుకుంది. సెంచ‌రీ అనంత‌రం అభివాదం చేస్తున్న‌ ధోనీ ఫొటోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది.

🗓️ #OnThisDay in 2005

Former #TeamIndia Captain MS Dhoni scored a blistering 1⃣8⃣3⃣* off 145 deliveries, smashing 15 fours & 10 sixes and notched up his highest score in ODIs💥@msdhoni pic.twitter.com/LfH8ww8CeG

— BCCI (@BCCI) October 31, 2023