November 19, 2023 / 06:14 PM IST

CWC FINAL 2023 : అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరుగుతున్న వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ ఫైనల్‌(CWC FINAL 2023)లో భారత జట్టు దారుణంగా విఫలమైంది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన రోహిత్ సేన‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో.. 240 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. కెఎల్‌ రాహుల్‌ (107 బంతుల్లో 66, 1 ఫోర్‌), విరాట్‌ కోహ్లీ (63 బంతుల్లో 54, 4 ఫోర్లు), రోహిత్‌ శర్మ (31 బంతుల్లో 47, 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) రాణించారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు తీయడమే గాక మిడిల్‌ ఓవర్స్‌లో పరుగుల కట్టడి చేసి భారత్‌ను పరుగులు చేయకుండా నిలువరించారు.

Innings Break!#TeamIndia post 2⃣4⃣0⃣ on the board!

6⃣6⃣ for KL Rahul

5⃣4⃣ for Virat Kohli

4⃣7⃣ for Captain Rohit Sharma

Over to our bowlers now 👌

— BCCI (@BCCI) November 19, 2023