Mayank And Naveen Guided Lucknow 28 Run Win Over Rcb

IPL 2024 RCB vs LSG | చిన్న‌స్వామిలో ల‌క్నో జ‌య‌భేరి.. బెంగ‌ళూరుకు మూడో ఓట‌మి

April 2, 2024 / 11:19 PM IST

IPL 2024 RCB vs LSG : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Giants) రెండో విక్ట‌రీ కొట్టింది. విరాట్ కోహ్లీ, డూప్లెసిస్‌, మ్యాక్స్‌వెల్, కామెరూన్ గ్రీన్ వంటి వ‌ర‌ల్డ్ క్లాస్ బ్యాటింగ్ లైన‌ప్‌ను క‌కావిక‌లం చేస్తూ.. చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru)ను చిత్తుగా ఓడించింది. పేస‌ర్లు మ‌యాంక్, న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్‌లు ప‌దునైన పేస్‌తో బెంగ‌ళూరు బ్యాట‌ర్ల‌ను వ‌ణికించారు. దాంతో, ఆర్సీబీ 153 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మై మూడో ఓట‌మి మూట‌గ‌ట్టుకుంది.

తొలుత ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(), చిచ్చ‌ర‌పిడుగు నికోల‌స్ పూర‌న్(40 నాటౌట్) మెరుపుల‌తో భారీ స్కోర్ చేసిన ల‌క్నో.. ఆ త‌ర్వాత‌ బౌల‌ర్ల విజృంభ‌ణ‌తో ఆర్సీబీని క‌ట్ట‌డి చేసింది. ఇంప్లాక్ట్‌ ప్లేయ‌ర్ అభిషేక్ లొమ్‌రోర్() ఒంట‌రి పోరాటంతో భ‌య‌పెట్టినా చివ‌ర‌కు ల‌క్నో జ‌య‌భేరి మోగించింది. అరంగేట్రంలోనే పంజాబ్ కింగ్స్‌పై నిప్పులు చెరిగిన మ‌యాంక్ యాద‌వ్.. వ‌రుస‌గా రెండో మ్యాచ్‌లో మూడు వికెట్ల‌తో అద‌ర‌హో అనిపించాడు.

చిన్న‌స్వామిలో బోణీ కొట్టిన బెంగ‌ళూరు మ‌రోసారి అదే మ్యాజిక్ రిపీట్ చేయ‌లేకోపోయింది. ల‌క్నో జ‌ట్టు స్పిన్ ఉచ్చుబిగించ‌డంతో 182 ప‌రుగ‌లు ఛేద‌న‌లో ఆర్సీబీ ఆదిలోనే మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ప‌వ‌ర్ ప్లే ముగిసే లోపే విరాట్ కోహ్లీ(22), డూప్లెసిస్(19), మ్యాక్స్‌వెల్(0)లు పెవిలియ‌న్ చేరారు. మ‌యాంక్ యాద‌వ్ బుల్లెట్ బంతుల‌తో విజృంభించ‌గా కామెరూన్ గ్రీన్(9), ర‌జ‌త్ పాటిదార్‌(29)లు చేతులెత్తేశారు.

𝙎𝙃𝙀𝙀𝙍 𝙋𝘼𝘾𝙀! 🔥🔥 Mayank Yadav with an absolute ripper to dismiss Cameron Green 👏 Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE#TATAIPL | #RCBvLSG pic.twitter.com/sMDrfmlZim — IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2024

94 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు ప‌డిన ఆ ద‌శ‌లో ఇంప్లాక్ట్‌ ప్లేయ‌ర్ అభిషేక్ లొమ్‌రోర్(33), దినేశ్ కార్తిక్(4)లు ధాటిగా ఆడారు. కానీ, న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్ ఈ జోడీని విడ‌దీసి ఆర్సీబీని ఓట‌మి అంచుల్లోకి నెట్టాడు. చివ‌ర్లో సిరాజ్ సిక్స‌ర్లు కొట్టినా బౌండ‌రీ వ‌ద్ద పూర‌న్ చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ 153కే ఆలౌట‌య్యింది.

డికాక్ హాఫ్ సెంచ‌రీ

తొలుత ఆడిన ల‌క్నో భారీ స్కోర్ కొట్టింది. టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు చితక్కొట్టడంతో 181 ర‌న్స్ చేసింది. ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్ (81) సూప‌ర్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో మెర‌వ‌గా.. చివ‌ర్లో నికోల‌స్ పూర‌న్(40 నాటౌట్ : 20 బంతుల్లో ఒక ఫోర్, 5 సిక్స‌ర్లు) ఉతికారేశాడు. టాప్లే వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో పూర‌న్ హ్యాట్రిక్ సిక్స‌ర్ల‌తో ల‌క్నోకు కొండంత స్కోర్ అందించాడు. దాంతో, కేఎల్ రాహుల్ సేన‌ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 181 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో మ్యాక్స్‌వెల్ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

106m monstrous six! 🤯 Nicholas Pooran smashes one out of the park 💥 💯 sixes in #TATAIPL for the @LucknowIPL batter 💪 Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE #RCBvLSG pic.twitter.com/7X0Yg4VbTn — IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2024

