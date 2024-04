April 2, 2024 / 10:00 PM IST

IPL 2024 RCB vs LSG : సొంత ఇలాకా అయిన చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ స్పిన్ ఉచ్చుబిగించ‌డంతో.. 182 ప‌రుగ‌లు ఛేద‌న‌లో ఆర్సీబీ మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ప‌వ‌ర్ ప్లే లోపే విరాట్ కోహ్లీ(22), డూప్లెసిస్(19), మ్యాక్స్‌వెల్(0)లు పెవిలియ‌న్ చేరారు. ప్ర‌స్తుతం కామెరూన్ గ్రీన్(5), ర‌జ‌త్ పాటిదార్‌(6)లు ఆడుతున్నారు. ఆర్సీబీ స్కోర్.. 54/3.

