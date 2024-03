March 31, 2024 / 06:35 PM IST

IPL 2024 SRH vs GT : సొంత‌ మైదానంలో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచుతున్నారు. ఓవైపు రెండు కీల‌క వికెట్లు ప‌డినా బౌండ‌రీలతో విరుచుకుప‌డుతున్నారు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ సాయి సుద‌ర్శ‌న్(30), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్‌(6)లు ధాటిగా ఆడుతున్నారు. దాంతో, గుజ‌రాత్ 14 ఓవ‌ర్ల‌కు 108 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఇంకా విజ‌యానికి 30 బంతుల్లో 55 ప‌రుగులు కావాలి.

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ నిర్దేశించిన 162 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు శుభ్‌మ‌న్ గిల్(36), వృద్దిమ‌న్ సాహాలు(25)లు ధ‌నాధ‌న్ ఆడారు. అచ్చొచ్చిన మైదానంలో గిల్ మ‌రింత ప్ర‌మాద‌క‌రంగా క‌నిపించాడు. ఇద్ద‌రూ తొలి వికెట్‌కు 36 ప‌రుగులు జోడించారు. ఆ త‌ర్వాత కాసేప‌టికే గిల్‌ను మ‌యాంక్ బుట్ట‌లో వేసుకున్నాడు.

