March 19, 2024 / 03:29 PM IST

Smriti Mandhana : స్మృతి మంధాన‌… రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు 16 ఏండ్ల ట్రోఫీ క‌ల‌ను నిజం చేసింది. దాంతో మంధాన‌పై సర్వ‌త్రా ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. ఆర్సీబీ ట్రోఫీ బెంగ తీర్చిన ఆమెను ఏకంగా విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli)తో పోల్చుతున్నారు. కానీ, మంధాన మాత్రం పొగ‌డ్త‌ల‌కు పొంగిపోవ‌డం లేదు. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ టైటిల్ గెలిచినంత మాత్రాన‌ తాను గాల్లో తేలిపోవ‌ట్లేద‌ని చెప్పింది. అంతేకాదు గొప్ప క్రికెట‌ర్ అయిన కోహ్లీతో త‌న‌ను పోల్చ‌డం స‌రికాద‌ని స్ప‌ష్టంగా చెప్పేసింది. కోహ్లీ త‌న 16 ఏండ్ల కెరీర్‌లో ఎంతో సాధించాడ‌ని మంధాన తెలిపింది.

‘టైటిల్ గెల‌వ‌డం అనేది గొప్ప విష‌య‌మే. అయితే.. టీమిండియా త‌ర‌ఫున‌ కోహ్లీ ఎన్నో ఘ‌న‌త‌లు సాధించాడు. ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించిన కోహ్లీతో న‌న్ను పోల్చ‌డం స‌రికాదు. అత‌డి కెరీర్‌తో చూసుకుంటే నా కెరీర్ చాలా చిన్న‌ది. అందుక‌నే కోహ్లీతో పోలిక‌ను నేను అంగీక‌రించ‌ను. అత‌డొక మా అంద‌రికీ స్ఫూర్తిదాయ‌క‌మైన వ్య‌క్తి. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ టైటిల్ అన్నింటినీ మార్చేయ‌లేదు. అత‌డంటే మా అంద‌రికీ ఎంతో గౌర‌వం’ అని మంధాన వెల్ల‌డించింది.

It had to be him, no better feeling than celebrating this with the man who’s done so much for this franchise from its inception! 🥹❤‍🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #SheIsBold #WPL2024 #ViratKohli pic.twitter.com/gdce2cPpB2

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 18, 2024