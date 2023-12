December 22, 2023 / 01:24 PM IST

INDW vs AUSW : ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో భార‌త అమ్మాయిలు దంచికొడుతున్నారు. ఏకంగా ముగ్గురు హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. దాంతో, టీమిండియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 250 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధాన‌(74 : 106 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు), జెమీమా రోడ్రిగ్స్( 52 నాటౌట్ : 87 బంతుల్లో6 ఫోర్లు), రీచా ఘోష్‌(50 నాటౌట్ : 99 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు) అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో క‌దం తొక్కారు.

మంధాన‌ ఔట‌య్యాక‌ కొంసేపు జెమీమా, రీచా కొద్ది సేపు ఆచితూచి ఆడారు. కుద‌రుకున్నాక వేగం పెంచారు. ఫామ్‌లో ఉన్న‌ జెమీమ అల‌నా కింగ్ ఓవ‌ర్లో వ‌రుస‌గా రెండు బౌండ‌రీలు బాదిరెండో అర్ధ శ‌త‌కం ఖాతాలో వేసుకుంది. రీచా ఘోష్‌తో క‌లిసి నాలుగో వికెట్‌కు కీల‌కమైన సెంచ‌రీ భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పింది. ప్ర‌స్తుతం భార‌త్ 31 ప‌రుగుల‌ ఆధిక్యంలో ఉంది.

– A second fifty in her second Test for Jemimah Rodrigues

– A fifty on Test debut for Richa Ghosh

No experience? No problem for the Indian youngsters 👏https://t.co/uaFLxAnKj5 | #INDvAUS pic.twitter.com/vVCRH1AUKt

