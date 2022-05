LSG vs RCB | సెంచరీతో చెలరేగిన రజత్ పటీదార్.. లక్నో ముందు భారీ లక్ష్యం

May 25, 2022 / 10:07 PM IST

కీలకమైన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో సీనియర్ బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. ఒత్తిడికి తలొగ్గిన వాళ్లు స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేరారు. అలాంటి సమయంలో జట్టును ఆదుకునే బాధ్యతను భుజాలకు ఎత్తుకున్న యువ ఆటగాడు రజత్ పటీదార్.. సెంచరీతో చెలరేగాడు. తొలి ఓవర్లోనే కెప్టెన్ డుప్లెసిస్ (0) గోల్డెన్ డక్‌గా పెవిలియన్ చేరడంతో క్రీజులోకి వచ్చిన పటీదార్.. కోహ్లీ (25)తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాడు.

అతను ధాటిగా ఆడటం చూసిన కోహ్లీ కూడా యాంకర్ పాత్ర పోషిస్తూ పటీదార్‌కే ఎక్కువ స్ట్రైకింగ్ ఇచ్చాడు. కోహ్లీ అవుటైన కాసేపటికే మ్యాక్స్‌వెల్ (9) కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. ముగ్గురు కీలక ఆటగాళ్లు అవుటైన సమయంలో మహిపాల్ లోమ్రోర్ (14), పటీదార్ కాసేపు నిలబడ్డారు. లోమ్రోర్ కూడా అవుటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన దినేష్ కార్తీక్ (37 నాటౌట్)కు చక్కగా సహకారం అందించిన పటీదార్.. కేవలం 50 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేశాడు.

తనకు వచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకున్న పటీదార్.. 54 బంతుల్లో 112 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి జట్టు స్కోరును 200 దాటించాడు. చివర్లో పటీదార్, డీకే రెచ్చిపోవడంతో బెంగళూరు జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 207 పరుగులు చేసింది. లక్నో బౌలర్లలో ఆవేష్ ఖాన్, కృనాల్ పాండ్యా, మొహ్‌సిన్ ఖాన్, రవి బిష్ణోయి తలో వికెట్ తీసుకున్నారు.

Rajat Patidar was unbelievable with the bat, scoring an unbeaten hundred, & was our top performer from the first innings of the #LSGvRCB Eliminator. 👏 👏 #TATAIPL | @RCBTweets

Here's a summary of his knock 🔽 pic.twitter.com/hV3ea11OEr

— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2022