December 30, 2023 / 05:25 PM IST

INDW vs AUSW : ముంబైలోని వాంఖ‌డేలో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియా(Australia) భారీ స్కోర్ చేసింది. 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 258 ప‌రుగులు బాదింది. ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో యువ‌కెర‌టం ఫొబె లిచ్‌ఫీల్డ్(63), ఎలిసా పెర్రీ(50) మ‌రోసారి అర్థ శ‌త‌కాల‌తో క‌దం తొక్కారు. చివ‌ర్లో అల‌నా కింగ్(28 నాటౌట్), త‌హ్లియా మెక్‌గ్రాత్(24) ధ‌నాధ‌న్ ఆడ‌డంతో ఆస్ట్రేలియా.. టీమిండియాకు భారీ టార్గెట్ నిర్దేశించింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో దీప్తి శ‌ర్మ ఐదు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

తొలి వ‌న్డేలో అల‌వోక‌గా గెలుపొందిందిన ఆస్ట్రేలియా రెండో వ‌న్డేలోనూ జోరు చూపించింది. కెప్టెన్ అలీసా హేలీ(13) స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగినా.. ఎలీసా పెర్రీ, లిచ్‌ఫీల్డ్ బాధ్య‌త‌గా ఆడి జ‌ట్టును ఆదుకున్నారు. అయితే.. దీప్తి శ‌ర్మ సూప‌ర్ స్పెల్‌తో మిడిలార్డ‌ర్‌ను దెబ్బ‌కొట్టింది.

High quality offspin gives Deepti Sharma the best women’s ODI figures by an Indian against Australia 🌀 #INDvAUS pic.twitter.com/F3Dr1kwwBL

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 30, 2023