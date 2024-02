February 11, 2024 / 01:37 PM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(WPL) రెండో సీజ‌న్‌కు మ‌రో 12 రోజులే ఉంది. దాంతో, అన్ని ఫ్రాంచైజీలు జ‌ట్టు కూర్పుపై దృష్టి పెట్టాయి. గాయాల‌తో పాటు అనారోగ్యం కార‌ణంగా టోర్నీకి దూర‌మైన ఆట‌గాళ్ల స్థానంలో కొత్త‌వాళ్లను తీసుకుంటున్నాయి. ఇప్ప‌టికే యూపీ వారియ‌ర్స్ జ‌ట్టు చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్టును తీసుకుంది. తాజాగా గుజ‌రాత్ జెయింట్స్(Gujarat Giants) టీమ్ కూడా న్యూజిలాండ్ పేస‌ర్ లీ తుహుహు(Lea Tuhuhu)తో ఒప్పందం చేసుకుంది.

స‌ర్జ‌రీ కార‌ణంగా టోర్నీ నుంచి వైదొలిగిన లారెన్ చీట్లే(Lauren Cheatle) స్థానాన్ని లీ భ‌ర్తీ చేయ‌నుంది. ఈ విష‌యాన్ని ఆదివారం డ‌బ్ల్యూపీఎల్ నిర్వాహ‌కులు వెల్ల‌డించారు. ‘స‌ర్జ‌రీ కోసం స్వ‌దేశం వెళ్లిన లారెన్ చీట్లే స్థానంలో లీ తుహుహ‌ను గుజ‌రాత్ ఫ్రాంచైజీ తీసుకుంది. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ రెండో సీజ‌న్ ఫిబ్ర‌వ‌రి 23న నుంచి ఆరంభం కానుంది’ అని డ‌బ్ల్యూపీఎల్ నిర్వాహ‌కులు ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపారు.

🚨 NEWS 🚨: Gujarat Giants name Lea Tahuhu as replacement for Lauren Cheatle. #TATAWPL

All The Details 🔽https://t.co/XJ9uBKxkJG

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) February 10, 2024