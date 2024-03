March 4, 2024 / 03:59 PM IST

KL Rahul : భార‌త స్టార్ ఓపెన‌ర్ కేఎల్ రాహుల్(KL Rahul) త్వ‌రలోనే పున‌రాగ‌మ‌నం చేయ‌నున్నాడు. తొడ కండ‌రాల గాయం కార‌ణంగా ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌(England Series)కు దూర‌మైన రాహుల్ లండ‌న్‌లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు. అక్క‌డి నుంచి ఆదివారం భార‌త్ వ‌చ్చేశాడు. బెంగ‌ళూరులోని నేష‌నల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీలో ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్ పున‌రావసం పొంద‌నున్నాడు. ఐపీఎల్ 17 సీజ‌న్ వ‌ర‌కు అత‌డు ఫిట్‌నెస్ సాధించే చాన్స్ ఉందని స‌మాచారం.

‘లండ‌న్‌లో రాహుల్ నిపుణులైన వైద్యుల‌తో చికిత్స చేయించుకున్నాడు. అత‌డు మార్చి 3వ తేదీన భార‌త్‌కు వ‌చ్చాడు. బీసీసీఐ ఆధ్వ‌ర్యంలోని నేష‌న‌ల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీలో రాహుల్ రిహాబిలిటేష‌న్‌లో ఉండనున్నాడు. ఎన్‌సీఏ అత‌డికి ఫిట్‌నెస్ స‌ర్టిఫికెట్ ఇచ్చే అవకాశ‌ముంది’ అని బీసీసీఐ వ‌ర్గాలు తెలిపాయి.

Update on KL Rahul – “He returned to India on Sunday and has checked into the BCCI’s NCA in Bangalore for rehab. He should get the return to Play certificate from the NCA soon. He is keen to prove his worth in the IPL as he’s in line for selection in India’s T20 WC team.” pic.twitter.com/9SpcoPUNSp

