KL Rahul: టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ కెఎల్‌ రాహుల్‌.. సెంచూరియన్‌ టెస్టులో దిగ్గజ బ్యాటర్లకు సాధ్యం కాని అరుదైన ఘనత సాధించాడు. సెంచూరియన్‌ స్టేడియంలో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ టెస్టులలో సెంచరీ చేసిన తొలి పర్యాటక బ్యాటర్‌గా రాహుల్‌ రికార్డులకెక్కాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో తొలి రోజు 70 పరుగులు చేసిన రాహుల్‌.. రెండో రోజు ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విజృంభించి సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. టెస్టులలో రాహుల్‌కు ఇది 8వ సెంచరీ. గెరాల్డ్‌ కోయెట్జ్‌ వేసిన ఓవర్లో భారీ సిక్సర్‌ బాది సెంచరీ సాధించాడు.

రాహుల్‌.. భారత జట్టు 2021-22 పర్యటనలో భాగంగా గత డిసెంబర్‌లో సెంచూరియన్‌ వేదికగా జరిగిన టెస్టులో సఫారీలపై 260 బంతుల్లో 123 పరుగులు చేశాడు. తాజాగా ఇదే సెంచూరియన్‌లో భారత జట్టు టాపార్డర్‌ విఫలమైన వేళ.. రాహుల్‌ ఆదుకున్నాడు. 137 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేశాడు.

‘SENA’ దేశాలపై శతకాలు చేసిన రెండో కీపర్‌..

భారత్‌ తరఫున ఆడుతూ సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్‌, ఇంగ్లండ్‌ (సెన) దేశాలపై సెంచరీలు చేసిన రెండో వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌గా రాహుల్‌ రికార్డులకెక్కాడు. ఈ జాబితాలో తొలి స్థానంలో రిషభ్‌ పంత్‌ ఉన్నాడు. రాహుల్‌ తన కెరీర్‌లో మొత్తంగా 17 సెంచరీలు చేయగా అందులో ఓవర్సీస్‌లో చేసినవే 13 కావడం గమనార్హం. అదీగాక అతడి కెరీర్‌లో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సాధించిన శతకాలన్నీ విదేశాల్లోనే సాధించాడు.

