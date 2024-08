August 2, 2024 / 10:18 PM IST

IND vs SL : పొట్టి సిరీస్‌లో శ్రీ‌లంక‌ను వైట్ వాష్ చేసిన‌ భార‌త జ‌ట్టు వ‌న్డే సిరీస్‌లో బోణీ చేసే చాన్స్ కోల్పోయింది. విజ‌యానికి ఒక్క ప‌రుగు అవ‌స‌ర‌మైన వేళ ఒకే ఓవ‌ర్లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి మ్యాచ్‌ను టైగా ముగించింది. స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ(58) హాఫ్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్క‌గా.. కేఎల్ రాహుల్(31, అక్షర్ ప‌టేల్‌(33)లు సాధికార‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. ఆఖ‌ర్లో శివం దూబే(25) త‌న స్ట‌యిల్లో చెల‌రేగాడు. విజ‌యానికి ఒక్క ప‌రుగు అవ‌స‌ర‌మైన వేళ చ‌రిత అల‌సంక(3/30) మ్యాచ్‌ను మ‌లుపు తిప్పాడు. వ‌రుస బంతుల్లో దూబై, అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌(0)ల‌ను ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు. అంతే మ‌మ్యాచ్ టైగా ముగిసింది.

లంక నిర్దేశించిన స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌ను ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(58) ధాటిగా ఆరంభించాడు. అరంగేట్ర పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ షిరాజ్, స్పిన్న‌ర్ దునిత్ వెల్ల‌లాగే బౌలింగ్‌ను తుత్తునియ‌లు చేస్తూ బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డ్డాడు. మూడో ఓవ‌ర్ తొలి బంతికే ఎల్బీగా ఔట‌య్యే ప్ర‌మాదం త‌ప్పించుకున్న రోహిత్ మ‌రింత రెచ్చిపోయాడు. 33 బంతుల్లోనే అర్థ శ‌త‌కం బాద‌డంతో టీమిండియా ప‌వ‌ర్ల ప్లేలో వికెట్ కోల్పోకుండా 71 ర‌న్స్ చేసింది. టీమిండియా స్కోర్ బుల్లెట్టులా ఉరికింది.

భార‌త ఇన్నింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్న వేళ దునిత్ వెల్ల‌లాగే లంక‌కు తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. యువ ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(16)ను ఎల్బీగా ఔట్ చేసి ఈ జోడీని విడ‌దీశాడు. ఆ త‌ర్వాత విరాట్ కోహ్లీ(24), శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(23)లు విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. 132కే ఐదు వికెట్లు ప‌డిన జ‌ట్టును కేఎల్ రాహుల్(31), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(33)లు ఆదుకున్నారు. వీళ్లిద్ద‌రూ లంక స్పిన్న‌ర్లు స‌మ‌ర్ధంగా ఎదుర్కొంటూ ఇన్నింగ్స్ నిర్మించారు. ఐదో వికెట్‌కు 57 ప‌రుగులు జోడించి జ‌ట్టును గెలుపు బాట ప‌ట్టించారు.

