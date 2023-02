February 26, 2023 / 05:22 PM IST

KL Rahul – Athiya Shetty : భార‌త జ‌ట్టు ఓపెన‌ర్ కేఎల్ రాహుల్ స‌తీస‌మేతంగా మ‌హాకాళేశ్వ‌ర్ ఆల‌యాన్ని ద‌ర్శించుకున్నాడు. భార్య అథియా శెట్టితో క‌లిసి మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ ఉజ్జ‌యినిలోని జ్యోతిర్లింగాన్ని ఈరోజు సంద‌ర్శించాడు. వివాహం అయిన నెల అనంత‌రం అత‌ను ఈ దేవాల‌యానికి వెళ్లాడు. పూజ‌లు చేసిన అనంత‌రం రాహుల్ – అథియాలు బాబా మ‌హాకాళ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. వీళ్లు ఆల‌యంలో పూజ నిర్వ‌హిస్తున్న‌ ఫొటోలు, వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌మైన ఈ ఆల‌యాన్ని జ‌న‌రి నెల‌లో భార‌త క్రికెట‌ర్లు సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, కుల్దీప్ యాద‌వ్, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ ద‌ర్శించుకున్నారు. వాళ్లంతా కారు యాక్సిడెంట్‌లో గాయ‌ప‌డ్డ వికెట్ కీప‌ర్ రిష‌భ్ పంత్ త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ప్రార్ధ‌న‌లు చేశారు.

కొన్నాళ్లుగా ప్రేమ‌లో ఉన్న రాహుల్, బాలీవుడ్ న‌టి అథియాలు జ‌న‌వ‌రి 23న పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఖండాలాలోని సునీల్ శెట్టి నివాసంలో వీళ్ల వివాహం వైభ‌వంగా జ‌రిగింది. అనంత‌రం రాహుల్ టీమిండియాతో క‌లిశాడు. అయితే.. బోర్డ‌ర్ – గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీ తొలి రెండు టెస్టుల్లో దారుణంగా విఫ‌ల‌మైన అత‌ను తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు ఎదుర్కొన్నాడు. ఫామ్‌లో లేని ఈ ఓపెన‌ర్ మూడు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కేవ‌లం 38 ర‌న్స్ చేశాడు. దాంతో అత‌డిని వైస్ కెప్టెన్‌గా త‌ప్పించారు. మార్చి 1న‌ ఇండోర్‌లో జ‌రిగే మూడో టెస్టులో అత‌నికి చోటు ద‌క్క‌డం దాదాపు క‌ష్ట‌మే అనుకుంటున్నారంతా.

రాహుల్ ప్లేస్‌లో ఫామ్‌లో ఉన్న శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌కు అవ‌కాశం ఇవ్వాల‌ని మాజీలు అభిప్రాయం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. అయితే.. అత‌డికి కెప్టెన్ రోహిత్, హెడ్ కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్ మ‌ద్ద‌తు తెల‌పారు. రాహుల్ త‌మకు కీల‌క ఓపెన‌ర్ అని, విదేశీ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో అత‌ను రాణించాడ‌ని ద్ర‌విడ్ అన్నాడు. కెరీర్‌లోనే సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న గిల్ మూడు ఫార్మాట్ల‌లో సెంచ‌రీలు బాదిన అతి చిన్న వ‌య‌స్కుడిగా గుర్తింపు సాధించాడు. న్యూజిలాండ్‌పై చెల‌రేగి ఆడిన అత‌ను తొలి డ‌బుల్ సెంచరీ కొట్టాడు. అంతేకాదు ఈ మ‌ధ్యే ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు.

KL Rahul and Athiya Shetty at the Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple. pic.twitter.com/KQ1q04nuYg

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 26, 2023