December 22, 2023 / 11:07 AM IST

Kane Williamson : న్యూజిలాండ్ టీ20 సార‌థిగా ఎంపికైన వారం రోజుల‌కే కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson) అంద‌రికీ షాకిచ్చాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో మ‌రో ఐదు రోజుల్లో పొట్టి సిరీస్(T20 Series ) షురూ కానుంద‌న‌గా కెప్టెన్సీ నుంచి వైదొలిగాడు. అత‌డితో పాటు స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ కైలీ జేమీస‌న్(Kyle Jamieson) కూడా సిరీస్ నుంచి త‌ప్పుకున్నాడు. జ‌ట్టులో కీల‌క‌మైన విలియ‌మ్స‌న్, జేమీస‌న్ అనూహ్యంగా త‌ప్పుకోవ‌డానికి కార‌ణం ఉంది.

వ‌చ్చే ఏడాది స్వ‌దేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాతో న్యూజిలాండ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆడ‌నుంది. ప్రపంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ 2023-25 సైకిల్‌లో కివీస్‌కు ఈ సిరీస్‌లు చాలా కీల‌కం. ఆలోపు ఈ ఇద్ద‌రూ ఎలాంటి ఒత్తిడి, గాయాలబారిన ప‌డ‌కుండా ఉండాల‌నే ఉద్దేశంతో టీ20 సిరీస్ నుంచి త‌ప్పించాం అని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ తెలిపింది.

Captain Kane Williamson and Kyle Jamieson have been withdrawn from the T20 Squad to face Bangladesh after Christmas. They will be replaced by Rachin Ravindra and Jacob Duffy, respectively. Mitchell Santner will be captain for the series. #NZvBAN https://t.co/pBk3TcLFk2

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 21, 2023