August 29, 2024 / 08:03 PM IST

ENG vs SL : ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్(80) రెండో టెస్టులోనూ సూప‌ర్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. లార్డ్స్‌లో శ్రీ‌లంక (Srilanka) పేస‌ర్ల ధాటికి తొలి సెష‌న్ మొద‌లైన కాసేటికే మూడు వికెట్లు ప‌డిన జ‌ట్టుకు రూట్ ఆప‌ద్భాదంవుడ‌య్యాడు. యువ‌కెర‌టం హ్యారీ బ్రూక్‌(33)తో క‌లిసి విలువైన భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పాడు.

లంక బౌల‌ర్ల‌ను స‌మ‌ర్ధంగా ఎదుర్కొన్న ఈ ఇద్ద‌రూ స్కోర్ 100 దాటించారు. చాప‌కింద నీరులా ప‌రుగులు దొంగిలిస్తున్న ఈ జోడీని అసితా ఫెర్నాండో విడ‌దీశాడు. తొలి టెస్టు శ‌త‌క వీరుడు జేమీ స్మిత్(21) అండ‌గా భారీ భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పే ప‌నిలో ఉన్న రూట్‌కు లంక బౌల‌ర్లు బ్రేక్ వేశారు. మిల‌న్ ర‌త్న‌నాయ‌కే .. స్మిత్‌ను ఔట్ చేయ‌డంలో ఇంగ్లండ్ స్కోర్ వేగం త‌గ్గింది. 50 ఓవ‌ర్ల‌కు ఇంగ్లండ్ స్కోర్.. 193/5.

