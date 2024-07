July 21, 2024 / 07:24 PM IST

Joe Root : ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్ (Joe Root) కెరీర్‌లో మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మ‌క్షంలోటెస్టుల్లో 32వ సెంచ‌రీ బాదేశాడు. ఫ్యాబ్ 4లో ఒక‌డైన రూట్ సొంత‌గ‌డ్డ‌పై వెస్టిండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ టెస్టులో ఈ ఫీట్ సాధించాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో క్రీజులో పాతుకుపోయిన రూట్.. విండీస్ బౌల‌ర్ల ఎత్తుల‌ను చిత్తు చేస్తూ శ‌త‌క గ‌ర్జ‌న చేశాడు.

ఆదివారం క‌రీబియ‌న్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ 32వ సెంచ‌రీ బాదిన రూట్.. న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson), ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాట‌ర్ స్టీవ్ స్మిత్ (Steven Smith) రికార్డును స‌మం చేశాడు. మ‌రొక్కసారి మూడంకెల స్కోర్ కొడితే ఇంగ్లండ్ లెజెండ్ అలెస్ట‌ర్ కుక్ రికార్డు బ్రేక్ చేస్తాడు.



అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో టెస్టు ఫార్మాట్‌కు అతికిన‌ట్టు స‌రిపోయే రూట్ 32వ సెంచ‌రీతో తానొక దిగ్గ‌జ‌మ‌ని చాటాడు. అత‌డి కంటే ఉందు స్టీవ్ స్మిత్, విలియ‌మ్స‌న్‌లు ఈ ఘ‌న‌త సాధించారు. స్మిత్‌ కంటే త‌క్కువ ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే కేన్ మామ 32 సెంచ‌రీల మైలురాయికి చేరుకున్నాడు.

Hold the pose, Joe 🔥

That’s some way to hit three figures 👏 pic.twitter.com/MS7mPTBn6Q

— England Cricket (@englandcricket) July 21, 2024