August 17, 2024 / 09:22 PM IST

WI vs SA : వెస్టిండీస్‌, ద‌క్షిణాఫ్రికాల మ‌ధ్య‌ జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టు ఆస‌క్తిగా మారుతోంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆతిథ్య జ‌ట్టును హ‌డ‌లెత్తించిన స‌ఫారీలు.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ స్కోర్ చేయ‌లేక‌పోయారు. కైల్ వెర్రెయెన్నె(59), ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(51)లు అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో రాణించినా మిగ‌తావాళ్లు విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. జైడ‌న్ సీల్స్(6/61) ఆరు వికెట్ల‌తో చెల‌రేగడంతో ద‌క్షిణాఫ్రికా 246 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. ఇంకా రెండు రోజుల ఆట ఉండ‌డంతో విండీస్ జ‌ట్టు విజ‌యంపై ధీమాతో ఉంది.

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న‌ రెండో టెస్టులో వెస్టిండీస్ (West Indies) విజ‌యం దిశ‌గా సాగుతోంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 144కే కుప్ప‌కూలిన క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టు 262 ర‌న్స్ కొడితే సిరీస్‌లో ముందంజ వేస్తుంది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను ధాటిగా మొద‌లెట్టిన ద‌క్షిణాఫ్రికా తొలి వికెట్‌కు 79 ర‌న్స్ చేసింది.

🚨 News from Providence: Play will start at 10:30am local time (about 10 minutes from now)

Lunch will be taken at 12:30pm 👉 https://t.co/PchR2SCx8c #WIvSA pic.twitter.com/hkZ3kRqmU4

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 17, 2024