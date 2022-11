November 26, 2022 / 02:28 PM IST

బెంగుళూరు: స్పీడ్ బౌల‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా గాయం వ‌ల్ల గ‌త సెప్టెంబ‌ర్ నుంచి క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌, కివీస్‌తో సిరీస్‌కు అత‌ను దూరంగా ఉన్నాడు. ప్ర‌స్తుతం అత‌ను నేష‌న‌ల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీలో కోలుకుంటున్నాడు. ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టిన అత‌ను తీవ్రంగా శ్ర‌మిస్తున్నాడు. రిహాబిలిటేష‌న్‌లో భాగంగా ర‌క‌ర‌కాల ట్రైనింగ్ సెష‌న్స్‌లో పాల్గొంటున్నాడు. త్వ‌ర‌లోనే అతను మ‌ళ్లీ జాతీయ జ‌ట్టులో ఆడే అవ‌కాశాలు క‌నిపిస్తున్నాయి.

మూడు ఫార్మాట్ల‌లోనూ బ్రుమా స్పెష‌లిస్ట్ బౌల‌ర్‌. ఇప్పుడిప్పుడే అత‌ను రిహాబిలిటేష‌న్ ప్ర‌క్రియ‌లో పాల్గొంటున్నాడు. మ‌రికొన్ని నెల‌ల పాటు అత‌ను జాతీయ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చేది అనుమానమే. కానీ శిక్ష‌ణ‌కు సంబంధించిన వీడియోను త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశాడ‌త‌ను. ఏదీ సులువు కాదు అని, కానీ విలువ ఉంటుంద‌న్న క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు.

Never easy, but always worth it 💪 pic.twitter.com/aJhz7jCsxQ

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) November 25, 2022