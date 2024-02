February 3, 2024 / 02:47 PM IST

Jasprit Bumrah : భార‌త స్పీడ్‌స్ట‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah) యార్కర్ వేశాడంటే ఎంత‌టి బ్యాట‌ర్ అయినా ఔట‌వ్వాల్సిందే. యార్క‌ర్ల కింగ్‌గా పేరొందిన బుమ్రా వైజాగ్ టెస్టు(Vizag Test)లోనూ త‌న పేస్ ప‌వ‌ర్ చూపించాడు. తొలి టెస్టు హీరో ఓలీ పోప్‌(Ollie Pope)ను యార్క‌ర్‌తో బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ బంతిని అడ్డుకునేందుకు పోప్ విశ్వప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. కానీ, అది బుల్లెట్ వేగంతో వికెట్ల‌ను తాకింది. వికెట్ కాపాడుకునేందుకు బ్యాట్ అడ్డుపెట్టిన పోప్ బ్యాలెన్స్ కోల్పోయి దాదాపు కింద‌ప‌డిపోయాడు.

అంతే.. భార‌త ఆట‌గాళ్లు సంబురాల్లో మునిగిపోగా.. అత‌డు నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ బాట ప‌ట్టాడు. అంత‌కు ముందే జో రూట్‌(5)ను ఔట్ చేసి ఇంగ్లండ్‌ను దెబ్బ‌కొట్టిన ఈ స్పీడ్‌గ‌న్.. పోప్‌ను వెన‌క్కి పంపి బెన్ స్టోక్స్ సేన‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు.

