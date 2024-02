February 19, 2024 / 10:21 AM IST

Ravindra Jadeja : సొంత మైదానంలో దేశం త‌ర‌ఫున ఆడ‌డం ప్ర‌తి క్రికెట‌ర్‌కు మ‌ర్చిపోలేని ఫీలింగ్. అలాంటిది అదే మైదానంలో అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో జ‌ట్టును గెలిపిస్తే.. ఆ ఆట‌గాడి ఆనందానికి అవ‌ధులే ఉండ‌వ‌నుకో. ప్ర‌స్తుతం టీమిండ‌యా ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(Ravindra Jadeja) అదే సంతోషంలో ఉన్నాడు. సొంత గ్రౌండ్ అయిన‌ రాజ్‌కోట్‌(Rajkot)లో జ‌డ్డూ.. ఆల్‌రౌండ్ షోతో భార‌త జ‌ట్టు విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు.

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సూప‌ర్ సెంచ‌రీ బాదిన జ‌డేజా బ్యాటు సాముతో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతితోనూ రాణించి ఐదు వికెట్ల‌తో ఇంగ్లండ్ ఆట క‌ట్టించాడు. చివ‌రి వికెట్‌గా మార్క్ వుడ్‌ను ఔట్ చేసిన జ‌డేజా.. త‌న కెరీర్‌కు పునాది రాయి అయిన రాజ్‌కోట్‌ పిచ్‌ను ప్రేమ‌గా ముద్దాడాడు. ఆ ఫొటో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

జ‌డేజా(112), రోహిత్ శ‌ర్మ‌(132)

It’s @imjadeja with the final breakthrough 😎 #TeamIndia win the 3rd Test by 434 runs! 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/A4juPRkWX8

— BCCI (@BCCI) February 18, 2024