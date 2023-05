wrestlers morphed picture | మా ఫొటోలను మార్ఫింగ్‌ చేశారు.. రెజ్లర్ల ఆరోపణ

May 29, 2023 / 01:59 PM IST

wrestlers morphed picture | డబ్ల్యూఎఫ్ఐ చీఫ్ (WFI Chief), బీజేపీ ఎంపీ బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్‌ సింగ్‌ (Brij Bhushan Sharan Singh ) కు వ్యతిరేకంగా టాప్‌ రెజ్లర్లు నెల రోజులుగా ఢిల్లీ (Delhi) లోని జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద నిరసన తెలుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వీరి ఆందోళనకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో.. రెజ్లర్లు ఆదివారం కొత్త పార్లమెంటు భవనం వైపు ర్యాలీగా వెళ్తుండగా ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సాక్షి మాలిక్‌, వినేశ్‌ ఫోగట్ (Vinesh Phogat)‌, భజరంగ్‌ పునియాతో పాటు ఇతర ఆందోళనకారులను నిర్బంధించి పోలీస్‌ స్టేషన్లకు తరలించారు. వారిపై పలు సెక్షన్ల కింద ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు.

కాగా, రెజ్లర్లను బలవంతంగా అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.. వారిని బస్సుల్లో ఎక్కించి వేర్వేరు ప్రాంతాలకు తరలించారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఫొటోల్లో వినేశ్‌ ఫోగట్‌, సంగీత ఫోగట్‌ ( Sangeeta Phogat) పోలీసు వ్యాన్‌లో కూర్చుని నవ్వుతూ సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నట్లు ఉంది. ఈ ఫొటోలపై రెజ్లర్లు (wrestlers) స్పందించారు. తమ ఫొటోలను కొందరు మార్ఫింగ్‌ (morphed picture) చేసి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేశారని ఆరోపించారు. ‘కొందరు వ్యక్తులు ఈ తప్పుడు చిత్రాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ నకిలీ ఫొటోను పోస్ట్‌ చేసిన వారిపై ఫిర్యాదు చేస్తాం’ అని భజరంగ్‌ పునియా (Bajrang Punia) ట్వీట్‌ చేశారు.

దీనిపై సాక్షి మలిక్‌ (Sakshi Malik) కూడా స్పందిచారు. ఆ ఫొటోలన్నీ మార్ఫింగ్ అని, ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ తో తమను కించపరచాలని చూస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ‘అవి నిజమైన ఫొటోలు కావు. కొందరు కావాలనే మార్ఫింగ్‌ చేశారు. అలాంటి వారికి సిగ్గు లేదు. వారిని దేవుడు ఎలా సృష్టించాడో అర్థం కావట్లేదు. మాకు చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చేందుకే ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు’ అని మండిపడ్డారు.

IT Cell Trolls have started using AI softwares now

Look at their dirty tactics to defame Olympic Champions. First photo is real, second is manipulated. pic.twitter.com/5MXK2tNcEb

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) May 28, 2023