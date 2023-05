Wrestlers Protest | రెజ్లర్లపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు.. ఢిల్లీ పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డ మల్లయోధులు

Wrestlers Protest | నూతన పార్లమెంట్‌ వద్ద నిరసన చేపట్టేందుకు ప్రయత్నించిన భారత రెజ్లర్ల (Wrestlers protest)పై ఢిల్లీ పోలీసులు (Delhi Police) పలు సెక్షన్ల కింద ఎఫ్‌ఐఆర్‌ (FIR) నమోదు చేశారు.

May 29, 2023 / 12:23 PM IST

Wrestlers Protest | నూతన పార్లమెంట్‌ వద్ద నిరసన చేపట్టేందుకు ప్రయత్నించిన భారత రెజ్లర్ల (Wrestlers protest)పై ఢిల్లీ పోలీసులు (Delhi Police) పలు సెక్షన్ల కింద ఎఫ్‌ఐఆర్‌ (FIR) నమోదు చేశారు. తమ నిరసనతో ‘జాతి ప్రతిష్ఠ’కు (national prestige) భంగం కలిగించారంటూ వినేశ్‌ ఫోగట్‌, సాక్షి మాలిక్‌, భజరంగ్‌ పునియా సహా 12 మందిపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇండియన్‌ పీనల్‌ కోడ్‌ (IPC) సెక్షన్లు 147, 149, 186, 188, 332, 353 కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు చెప్పారు.

కాగా, నిరసన తెలుపుతున్న రెజ్లర్లను ఆదివారం అదుపులోకి తీసుకున్న ఢిల్లీ పోలీసులు అర్ధరాత్రి తర్వాత వారిని విడుదల చేశారు. విడుదలైన తర్వాత ఢిల్లీ పోలీసుల తీరుపై రెజ్లర్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంపై తీవ్రంగా స్పందించారు. ‘లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన డబ్ల్యూఎఫ్‌ఐ (WFI) చీఫ్‌ బ్రిజ్ భూషణ్‌పై (Brij Bhushan Sharan Singh) ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి ఢిల్లీ పోలీసులకు 7 రోజుల సమయం పట్టింది. అదే శాంతియుతంగా నిరసన చేపట్టిన మాపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయడానికి 7 గంటల సమయం కూడా పట్టలేదు. దేశం నియంతృత్వంలోకి వెళ్లిపోయిందా..? ఈ ప్రభుత్వం ఆటగాళ్ల పట్ల ఎలా వ్యవహరిస్తోందో ప్రపంచం మొత్తం చూస్తోంది’ అని వినేశ్‌ ఫోగట్ ట్వీట్ చేసింది.

‘లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి కొత్త పార్లమెంట్ భవనం ప్రారంభోత్సవానికి హాజరు కావడం నిజంగా దురదృష్టకరం. ఢిల్లీ పోలీసులకు మాపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసేందుకు కొన్ని గంటల సమయం కూడా పట్టలేదు. కానీ, బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్‌పై ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసేందుకు 7 రోజులు (వారం) పట్టింది. మేం తిరిగి ఇంటికెళ్లడం సరైన ఆప్షన్ కాదు. ఇతర రెజ్లర్లను కలిసి.. తర్వాత ఏం చేయాలన్న దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటాం’ అని భజరంగ్‌ పూనియా పేర్కొన్నారు.

‘నిన్నటి పరిస్థితి చాలా దారుణం. మేము శాంతియుతంగా నిరసన చేయాలనుకున్నాం. కానీ వారు మమ్మల్ని అడ్డుకుని అరెస్ట్‌ చేశారు. మేము అల్లర్లు చేయలేదు.. ఎలాంటి ప్రజా ఆస్తులను పాడు చేయలేదు’ అని సాక్షి మాలిక్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

జంతర్ మంతర్ వద్ద 144 సెక్షన్‌ అమలు..

ఢిల్లీ జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద పోలీసులు 144 సెక్షన్‌ అమలు చేస్తున్నారు. నిరసన ప్రాంతానికి మీడియా సహా ఎవరినీ అనుమతించట్లేదు. అక్కడ రెజ్లర్లు ఏర్పాటు చేసుకున్న టెంట్లు, ఇతర సామగ్రిని పోలీసులు తొలగించారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు.

Delhi police have filed FIR against protest organisers and others in connection with the scuffle that broke out at Jantar Mantar, earlier today. FIR has been filed under Indian Penal Code (IPC) sections 147, 149, 186, 188, 332, 353, Section 3 of the PDPP Act: Delhi Police pic.twitter.com/rpA8xZ2wk5 — ANI (@ANI) May 28, 2023

दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृज भूषण के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है ? सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर… — Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) May 28, 2023

#WATCH | Delhi: It is unfortunate that a person accused of sexual harassment attended the inauguration of the new Parliament building…It took Delhi Police only a few hours to register an FIR against us but it took them 7 days to register an FIR against Brij Bhushan Singh:… pic.twitter.com/1wUcxEyqv2 — ANI (@ANI) May 28, 2023

#WATCH | Delhi: Going back home is not an option, I will meet the rest of the wrestlers and we will decide what needs to be done next: Wrestler Bajrang Punia on protesting wrestlers detained by Police at new Parliament House pic.twitter.com/VeDg6n1a7b — ANI (@ANI) May 28, 2023

#WATCH | Delhi | On yesterday's protest, their detention and FIR against them, wrestler Sakshee Malikkh says, "The situation yesterday was bad. We wanted to march peacefully but they didn't let us do that. There was barricading right from Jantar Mantar. They started pushing us… pic.twitter.com/gVwnhe6rbQ — ANI (@ANI) May 29, 2023

