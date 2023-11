November 23, 2023 / 10:56 PM IST

IND vs AUS : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్ ఓట‌మి బాధ‌లో ఉన్న భార‌త జ‌ట్టు విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణంలో గ‌ర్జించింది. గురువారం భారీ స్కోర్లు న‌మోదైన మ‌యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై టీమిండియా 2 వికెట్ల తేడాతో సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. తొలిసారి టీ20ల్లో సార‌థ్యం వ‌హిస్తున్న‌ సూర్యకుమార్ యాద‌వ్ (80 : 41 బంతుల్లో ఫోర్లు, సిక్స‌ర్లు) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌గా.. డాషింగ్ వికెట్ కీప‌ర్ ఇషాన్ కిషన్‌(58 : 39 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 5 సిక్స‌ర్లు)తో జ‌ట్టును గెలుపు వాకిట నిలిపారు. ఆ త‌ర్వాత రింకూ సింగ్(28 నాటౌట్‌) తోక‌తో క‌లిసి లాంచ‌నం పూర్తి చేశాడు. ఈ విజ‌యంతో ఐదు టీ20ల సిరీస్‌లో భార‌త్ 1-0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.

కొండంత ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో భార‌త బ్యాట‌ర్లు ఉతికారేశారు. అయితే.. అబాట్ వేసిన ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో 7 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మ‌వ్వ‌గా.. రింకూ తొలి బంతికి బౌండ‌రీ బాదాడు. ఇక గెలుపు పూర్త‌యిన‌ట్టే అనుకున్న స‌మ‌యంలో అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, బిష్ణోయ్ వ‌రుస బంతుల్లో పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఆ త‌ర్వాత బంతికి రెండు ప‌రుగులు తీసే క్ర‌మంలో అర్ష్‌దీప్ రనౌట‌య్యాడు. అప్ప‌టికీ స్కోర్లు స‌మం అయ్యాయి. ఇక చివ‌రిబంతికి సిక్స‌ర్‌తో రింకూ మ్యాచ్ ముగించాడు.

Rinku Singh ices the last ball with a SIX – but it’s off a no ball and doesn’t go into the scorecard!

In any case, India chase down their highest in T20Is 🔥#INDvAUS

LIVE: https://t.co/GTiGD3faCl pic.twitter.com/cJnoK1hDrD

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 23, 2023