INDvsSA: సౌతాఫ్రికా టెస్టు జట్టు మాజీ సారథి డీన్‌ ఎల్గర్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించబోతున్నాడా..? 36 ఏండ్ల ఈ వెటరన్‌ బ్యాటర్‌ రిటైర్మెంట్‌పై వస్తున్న ఊహాగానాలు నిజమవుతాయా..? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తున్నది. సౌతాఫ్రికా తరఫున 84 టెస్టులు ఆడిన ఎల్గర్‌.. త్వరలో భారత్‌తో ఆడబోయే రెండు టెస్టుల సిరీస్‌ తర్వాత రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించనున్నట్టు తెలుస్తున్నది. ఇటీవలే సౌతాఫ్రికా మీడియాతో అతడు ఇదే విషయమై మాట్లాడుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

తన రిటైర్మెంట్‌పై రాపోర్ట్‌ అనే పత్రికతో ఎల్గర్‌ మాట్లాడుతూ… ‘త్వరలోనే దాని గురించి కీలక ప్రకటన చేస్తా’ అని కామెంట్‌ చేశాడు. వయసు భారంతో పాటు యువ క్రికెటర్ల రాకతో ఎల్గర్‌ ఇక సౌతాఫ్రికా జట్టు నుంచి తప్పుకోవడమే బెటర్‌ అని అభిప్రాయపడుతున్నట్టు స్థానిక మీడియా కథనాల ద్వారా తెలుస్తున్నది. గతేడాది వరకు సౌతాఫ్రికా సారథిగా పనిచేసిన ఎల్గర్‌ను తప్పించి ఆ స్థానంలో బవుమాను నియమించడంతో అతడు అసంతృప్తికి గురైనట్టు గతంలో వార్తలు వెలువడ్డాయి.

