December 27, 2023 / 03:01 PM IST

INDvsSA 1st Test: భారత్‌ – దక్షిణాఫ్రికా మధ్య సెంచూరియన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో భాగంగా ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌ ఆలౌట్‌ అయింది. టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ కెఎల్‌ రాహుల్‌ (137 బంతుల్లో 101, 14 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) సెంచరీ చేయడంతో భారత్‌.. 67.4 ఓవర్లలో 245 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు చేసింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో కగిసొ రబాడ ఐదు వికెట్లు తీయగా.. బర్గర్‌ మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

208/8 పరుగుల ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరు వద్ద రెండో రోజు ఆట ఆరంభించిన భారత్‌ను రాహుల్‌ ముందుకు నడిపించాడు. ఓవర్‌కు ఒక బౌండరీ బాదుతూ సెంచరీ దిశగా సాగాడు. రబాడ వేసిన 65వ ఓవర్లో 4, 6 బాదడంతో అతడి స్కోరు 95 పరుగులకు చేరింది. అయితే 66వ ఓవర్‌ వేసిన కొయెట్జ్‌.. సిరాజ్‌ (5)ను ఔట్‌ చేయడంతో భారత్‌ 9 వికెట్‌ను కోల్పోయింది. ఇదే ఓవర్లో ఆఖరిబంతికి సిక్సర్‌ బాది 133 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తిచేసుకున్నాడు.

India put on a competitive total on board, courtesy of another KL Rahul special in Centurion 👏

— ICC (@ICC) December 27, 2023