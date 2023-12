INDvsSA: వదలని వాన.. సాగని ఆట.. తొలి టీ20 రద్దు

December 10, 2023 / 09:31 PM IST

INDvsSA: దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనను విజయంతో మొదలుపెట్టాలనుకున్న యువ భారత్‌ ఆశలపై వరుణుడు నీళ్లు చల్లాడు. డర్బన్‌లో భారత్‌ – సౌతాఫ్రికా మధ్య జరగాల్సి ఉన్న తొలి టీ20 వర్షం కారణంగా కనీసం టాస్‌ కూడా పడకుండానే రద్దైంది. డర్బన్‌ లోని కింగ్స్‌మీడ్‌ మైదానం వేదికగా మ్యాచ్‌ ఆరంభానికి ముందునుంచే ఎడతెగని వర్షం కారణంగా ఆటను అంపైర్లు రద్దు చేశారు.

సీనియర్ల గైర్హాజరీతో పాటు వచ్చే ఏడాది అమెరికా, వెస్టిండీస్‌లలో జరుగబోయే టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ముందు సత్తా చాటాలనుకున్న యువ ఆటగాళ్లకు ఇది నిరాశే. ప్రపంచకప్‌కు ఇంకా ఆరు మ్యాచ్‌లే (ఈ మ్యాచ్‌ రద్దు కావడంతో ఐదే) మిగిలుండటంతో వాళ్లు తమను తాము నిరూపించుకునే అవకాశాలు కూడా తగ్గినట్టైంది. టాస్‌ ఆరంభానికి ముందు మొదలైన వర్షం మధ్యలో కాసేసు తెరిపినిచ్చినా తిరిగి ఆరంభమైంది. దీంతో అంపైర్లు మ్యాచ్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇరు జట్ల ఆటగాళ్ల ఆటను వీక్షిద్దామని వచ్చిన అభిమానులు నిరాశగా వెనుదిరిగారు. ఇరు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 ఈనెల 12న జరగాల్సి ఉంది.

Not so great news from Durban as the 1st T20I has been called off due to incessant rains.#SAvIND pic.twitter.com/R1XW1hqhnf

— BCCI (@BCCI) December 10, 2023