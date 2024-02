February 2, 2024 / 08:53 PM IST

INDvsENG 2nd Test: టీమిండియా స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌కు క్రికెట్‌లో రూల్స్‌ గురించిన అవగాహన ఎక్కువన్నది జగద్విదితం. క్రికెట్‌ రూల్స్‌ను అవపోసన పట్టిన ఈ తమిళ తంబీ తన యూట్యూబ్‌ ఛానెల్‌లో నిత్యం వాటి గురించి చర్చిస్తూనే ఉంటాడు. ఫీల్డ్‌లో మన్కడ్‌ ఔట్‌, ఐపీఎల్‌లో ఫస్ట్‌ రిటైర్డ్‌ హర్ట్‌ వంటి వినూత్న రూల్స్‌ను క్రికెట్‌లో సమర్థవంతంగా వాడే అశ్విన్‌.. తాజాగా వైజాగ్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ప్రముఖ అంపైర్‌ మారియస్‌ ఎరాస్మస్‌తో వాగ్వాదానికి దిగాడు. గ్రౌండ్‌లో నిత్యం కూల్‌గా ఉంటూ తన పని కానిచ్చేసే అశ్విన్‌.. అంపైర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగాల్సిన అవసరమేమొచ్చింది..?

వైజాగ్‌ టెస్టులో తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి కెమెరాలన్నీ భారీ శతకం (179 నాటౌట్‌)తో భారత్‌కు భారీ స్కోరు అందించిన యశస్వీ జైస్వాల్‌ వైపునకు తిరిగాయి. కానీ మరో ఎండ్‌లో అశ్విన్‌.. ఎరాస్మస్‌తో ఏదో సీరియస్‌గా చర్చిస్తున్నాడు. దీంతో జైస్వాల్‌తో పాటు ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్లు, కెమెరాలన్నీ అశ్విన్‌ను ఫోకస్‌ చేశాయి. ఎరాస్మస్‌తో కాస్త సీరియస్‌గానే చర్చించిన అశ్విన్‌.. కొన్ని క్షణాల తర్వాత అసహనంగా అక్కడ్నుంచి కదిలాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Ravichandran Ashwin got angry during the conversation with the Umpire Marais Erasmus in India vs England 2nd Test at Vizag. pic.twitter.com/O5K3poT685

