May 6, 2024 / 05:52 PM IST

Odisha CM : ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌లో ఇవాళ గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. ఒక్కసారిగా ఆకాశం మేఘావృతమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దాంతో ఖరియార్‌ నుంచి తిరుగప్రయాణమై భువనేశ్వర్‌కు చేరుకున్న ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి నవీన్‌ పట్నాయక్‌ హెలికాప్టర్‌ను ల్యాండ్‌ చేయడం సాధ్యపడలేదు. వాతావరణం అనుకూలిస్తుందోమోనని పైలెట్లు దాదాపు 30 నిమిషాలపాటు హెలికాప్టర్‌ను భువనేశ్వర్‌ ఎయిర్‌పోర్టు చుట్టూ చక్కెర్లు కొట్టించారు.

అయినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో హెలికాప్టర్‌ను ఝార్సుగూడ ఎయిర్‌పోర్టుకు దారి మళ్లించారు. అక్కడ క్షేమంగా హెలికాప్టర్‌ను ల్యాండ్‌ చేశారు. హెలికాప్టర్‌లో ఒడిశా సీఎం నవీన్‌ పట్నాయక్‌తోపాటు బీజేడీ నాయకుడు, 5T చైర్మన్‌ వీకే పాండియన్‌ కూడా ఉన్నారు. నేతలిద్దరూ క్షేమంగా ఝార్సుగూడ విమానాశ్రయంలో దిగారని బీజేడీ పార్టీ ప్రకటించింది.

#WATCH | Odisha: While returning from Khariar, the helicopter carrying CM Naveen Patnaik and 5T Chairman and BJD leader VK Pandian couldn’t land at Bhubaneswar airport due to wind and rain. After hovering over the airport for nearly 30 minutes, the helicopter headed to… pic.twitter.com/B0lyEMQYN4

— ANI (@ANI) May 6, 2024