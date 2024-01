January 9, 2024 / 02:08 PM IST

PV Sindhu : భార‌త స్టార్ ష‌ట్ల‌ర్ పీవీ సింధు(PV Sindhu) మ‌ళ్లీ కోర్డులో అడుగుపెట్ట‌నుంది. గాయం కార‌ణంగా ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ నుంచి వైదొలిగిన ఆమె ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ఆసియా టీమ్ చాంపియ‌న్‌షిప్స్‌ (Asian Team Championship)లో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. మ‌లేషియాలో ఫిబ్ర‌వ‌రి 13 నుంచి జ‌రిగే ఈ టోర్నీకోసం మంగ‌ళ‌వారం భార‌త బ్యాడ్మింట‌న్ స‌మాఖ్య ఆట‌గాళ్ల జాబితాను ప్ర‌క‌టించింది.

థామ‌స్ క‌ప్(2022) విజేత‌లు, ఆసియా గేమ్స్(2023)లో వెండి ప‌త‌కం సాధించిన ష‌ట్ల‌ర్లను ఎంపిక చేసింది. మ‌హిళ‌ల విభాగానికి సింధు నేతృత్వం వ‌హించ‌నుండ‌గా.. పురుషుల బృందాన్ని స్టార్ ఆట‌గాళ్లు హెచ్ఎస్ ప్ర‌ణ‌య్‌(HS Prannoy), కిడాంబి శ్రీ‌కాంత్‌(Kidambi Srikanth)లు న‌డిపించ‌నున్నారు.

