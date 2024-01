January 14, 2024 / 01:11 PM IST

Australia Open 2024 : భార‌త డ‌బుల్స్ ద్వ‌యం అనిరుధ్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్(Anirudh Chandrasheker), విజ‌య్ సుంద‌ర్ ప్ర‌శాంత్‌(Vijay Sunder Prashanth) ఏడాది క‌ష్టానికి గుర్తింపు ల‌భించింది. నిరుడు అద‌ర‌గొట్టిన ఈ జోడీ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌(Australia Open)లో వైల్డ్‌కార్ట్ ఎంట్రీ సాధించింది. అనిరుధ్, విజ‌య్‌లు 2023లో ఏటీపీ చాలెంజ‌ర్స్ ట్రోఫీ(ATP Challengers Trophy)లో విజేత‌గా నిలిచారు. ఆ త‌ర్వాత జ‌రిగిన‌ ప‌లు టోర్నీల్లో అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో ఆకట్టుకున్నారు.

దాంతో, ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ నిర్వాహ‌కులు వీళ్ల పోరాడేత‌త్వాన్ని గుర్తించి పురుషుల డ‌బుల్స్‌లో ఆఖ‌రిదైన ఏడో బెర్తును ఖాయం చేశారు. ఇక మ‌హిళ‌ల విభాగంలో చైనా క్రీడాకారిణులు వాంగ్ య‌ఫాన్, యువాన్ యూ జోడీ వైల్డ్‌కార్డ్ ఎంట్రీ సాధించింది.

