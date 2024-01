January 14, 2024 / 12:14 PM IST

Australian Open 2024 : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో స్టార్ ప్లేయ‌ర్లు శుభారంభం చేశారు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో జ‌న్నిక్ సిన్న‌ర్(Jannik Sinner), మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో బార్బొరా క్రెజికోవా(Barbora Krejcikova) లు రెండో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లారు. 16 ఏండ్ల సంచ‌ల‌నం బ్రెండా ఫ్రుహ్‌విర్తోవా(Brenda Fuhvirtova) కెరీర్‌లో తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్ విజ‌యాన్ని సొంతం చేసుకుంది.

నాలుగో సీడ్ సిన్న‌ర్ తొలి రౌండ్‌లో ర‌ఫ్ఫాడించాడు. నెద‌ర్లాండ్స్ ఆట‌గాడైన బొటిక్ వాన్ డి జెండ‌స్క‌ల్ప్‌పై 6-4, 7-5, 6-3తో అవ‌లీలా గెలుపొందాడు. రెండో రౌండ్‌లో సిన్న‌ర్.. జెస్ప‌ర్ డి జాంగ్(నెద‌ర్లాండ్స్), పెడ్రో క్యాచిన్(అర్జెంటీనా) మ్యాచ్ విజేత‌ను ఢీ కొట్ట‌నున్నాడు. ఇక మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో జ‌పాన్‌కు చెందిన మాయి హోంట‌మ‌తో బ‌ర్బొరాకు గట్టి పోటీ ఎదురైంది. తొలి సెట్ కోల్పోయిన ఆమె మ‌ధ్య‌లో మెడిక‌ల్ బ్రేక్ తీసుకుంది. ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస‌గా రెండు సెట్ల‌లో పైచేయి సాధించి 2-6, 6-4, 6-3తో విజేత‌గా నిలిచింది.

This is what it means 🥲

16-year-old Brenda Fruhvirtova defeats Bogdan 2-6 6-4 6-3 for her FIRST Grand Slam win!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/bJH7Z5l5Uk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024