January 14, 2024 / 11:33 AM IST

Shan Marsh : ఆస్ట్రేలియా క్రికెట‌ర్లు ఒక‌రి వెంట ఒక‌రు ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లుకుతున్నారు. మొన్న డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner) రిటైర్మెంట్ వార్త‌తో ఫ్యాన్స్‌ను షాకు గురిచేయగా.. నిన్న మాజీ కెప్టెన్ అరోన్ ఫించ్ (Aron Finch) వీడ్కోలు ప‌లికాడు. ఇప్పుడు షాన్ మార్ష్‌(Shan Marsh) కూడా ప్రొఫెష‌న‌ల్ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు.

ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్‌గా పేరొందిన మార్ష్ ఆదివారం బిగ్‌బాష్ లీగ్‌కు అల్విదా చెప్పాడు. దాంతో, ఈ స్టార్ ఆట‌గాడి 23 ఏండ్లసుదీర్ఘ కెరీర్‌కు ఫుల్‌స్టాప్ ప‌డింది. 17 ఏండ్ల వ‌య‌సులో జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన మార్ష్ 40 ఏండ్ల వ‌య‌సులో ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు.

Bowing out at the top of his game 💪

Shaun Marsh has announced his retirement from professional cricket.

Read more ➡️ https://t.co/r8digPFapb pic.twitter.com/CfJGHimSQi

— Melbourne Renegades (@RenegadesBBL) January 14, 2024