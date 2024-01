Naa Saami Ranga | కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్.. ‘నా సామిరంగ’ మూవీ ట్విటర్‌ రివ్యూ

January 14, 2024 / 11:13 AM IST

Naa Saami Ranga | సంక్రాంతి సీజన్ వ‌చ్చిందంటే చాలు భారీ బడ్జెట్‌ సినిమాలు ప్రేక్షకులను పలకరిస్తాయి. గతేడాది పొంగల్‌ ఫెస్ట్‌లో ఐదు భారీ బ‌డ్జెట్ సినిమాలు విడుద‌ల కాగా.. ఈ ఏడాది కూడా నాలుగు భారీ సినిమాలు రోజుల వ్యవధిలో విడుదల అయ్యాయి. అయితే ఇందులో మహేశ్ బాబు గుంటూరు కారం, వెంకటేశ్ సైంధవ్ డివైడ్ టాక్​ తెచ్చుకోగా ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ హనుమాన్ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతుంది. ఇదిలావుంటే.. అక్కినేని నాగార్జున న‌టించిన తాజా చిత్రం నా సామి రంగ. విజ‌య్ బిన్ని ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించ‌గా.. ఆషిక రంగనాథ్ హీరోయిన్ గా నటించింది. అల్లరి నరేష్, రాజ్ తరుణ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సంక్రాంతి కానుక‌గా నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది.

ఇక ఈ సినిమా ట్విట్ట‌ర్ రివ్యూ చూసుకుంటే.. బొమ్మ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అని తెలుస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా చూసిన నాగార్జున అభిమానుల‌తో పాటు మూవీ ల‌వ‌ర్స్ ఎక్స్ వేదిక‌గా రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. కింగ్ నాగార్జున అక్కినేని టైటిల్​ కార్డ్​తోనే ఆకట్టుకున్నారని డిజైన్​ అద్భుతంగా అంటున్నారు. ఫస్టాఫ్‌ అదిరిపోయింది. సెకండాఫ్‌ అంచనాలను మించి పోయింది. చాలా కాలం తర్వాత నాగార్జునకు ఓ భారీ హిట్‌ పడింది. అల్లరి నరేష్‌ కూడా ర్యాంప్‌ ఆడించాడు అంటూ ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

కీరవాణి మ్యూజిక్ అదిరిపోయిందని తెలియజేస్తున్నారు. నాగ్ ఐకానిక్ మూమెంట్ సైకిల్ చైన్ సీన్ రిఫరెన్స్ కూడా ఈ సినిమాలో ఉంద‌ని నెటిజ‌న్లు తెలుపుతున్నారు.

#NaaSaamiRanga started on high note with packed House Fulls

Benifit shows all over Andhra Pradesh 💥💥

If the inside reports are to be believed, this film will be most promising amongst all Sankranthi releases. pic.twitter.com/IC5LQ3LvgP

