May 12, 2024 / 06:02 PM IST

IPL 2024 : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ (Chennai Super Kings)సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ఆఖ‌రి మ్యాచ్ ఆడుతోంది. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌పై గెలిస్తే14 పాయింట్ల‌తో ప్లే ఆఫ్స్(Play Offs) రేసులో నిలుస్తుంది. ఈ సంద‌ర్బంగా చెపాక్ స్టేడియాని(Chepauk Stadium)కి విచ్చేసిన‌ అభిమానుల‌కు సీఎస్కే ఫ్రాంచైజీ ఓ సందేశం పంపింది. రాజ‌స్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్ త‌ర్వాత అంద‌రూ స్టేడియంలోనే ఉండాల‌ని కోరింది. ఈ మేరకు ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ కూడా పెట్టింది.

దాంతో, ఫ్యాన్స్ ఏం స‌ర్‌ప్రైజ్ ఉంటుంది?, సీఎస్కే మేనేజ్‌మెంట్ ఏం చేయ‌బోతోంది? అని బుర్ర బ‌ద్ధ‌లు కొట్టుకుంటున్నారు. మ‌రికొంద‌రేమో మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టిస్తాడా?, అంద‌రికీ సీఎస్కే జెర్సీల‌ను కానుక‌గా ఇస్తారా? అని చ‌ర్చించుకుంటున‌నారు.

🚨🦁 Requesting the Superfans to Stay back after the game! 🦁🚨

Something special coming your way! 🙌🥳#CSKvRR #YellorukkumThanks 🦁💛 pic.twitter.com/an16toRGvp

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 12, 2024