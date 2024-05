May 12, 2024 / 05:22 PM IST

CSK vs RR : ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని పోరులో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings)బౌల‌ర్లు అద‌ర‌గొట్టారు. టేబుల్ టాప‌ర్‌గా ఉన్న రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ బ్యాట‌ర్ల జోరుకు ముకుతాడు వేశారు. సొంత మైదానంలో సిమ‌ర్జిత్ సింగ్(3జ‌26), తుషార్ దేశ్‌పాండే(230)లు చెల‌రేగ‌డంతో రాజ‌స్థాన్ స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. సిమ‌ర్జిత్ టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేసిన వేళ‌.. రియాన్ ప‌రాగ్‌(47 నాటౌట్), ధ్రువ్ జురెల్‌(28)ల అద్భుతంగా పోరాడారు. దాంతో, నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 141 ర‌న్స్ కొట్టిన సంజూ సేన‌ సీఎస్కేకు మోస్తరు ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించ‌గ‌లిగింది.

చెపాక్ స్టేడియంలో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకున్న రాజ‌స్థాన్‌కు శుభారంభం ద‌క్కినా స‌ద్వినియోగం చేసుకోలేదు. ఓపెన‌ర్లు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(24), జోస్ బట్ల‌ర్‌(21)లు తొలి వికెట్‌కు 43 ర‌న్స్ జోడించారు. అయితే.. ఈ ప్ర‌మాద‌క‌ర జోడీని సిమర్జిత్ విడ‌దీశాడు. అక్క‌డితో మొద‌లు రాజ‌స్థాన్ వికెట్ల ప‌త‌నం మొద‌లైంది. ఆ త‌ర్వాత బ‌ట్ల‌ర్‌ను వెన‌క్కి పంపిన సిమ‌ర్జిత్.. ఆ కాసేప‌టికే భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(15)ను బౌట్ చేశాడు. దాంతో, రాజ‌స్థాన్ వంద లోపే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.

పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డిన జ‌ట్టును రియాన్ ప‌రాగ్(47 నాటౌట్), ధ్రువ్ జురెల్(28)లు నాలుగో వికెట్‌కు 29 బంతుల్లో 40 ప‌రుగులు జోడించారు. అయితే.. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో తుషార్ దేశ్‌పాండే వ‌రుస‌గా రెండు బంతుల్లో జురెల్, శుభ‌మ్ దూబే()ల‌ను ఔట్ చేసి హ్యాట్రిక్‌పై నిలిచాడు. ఆ త‌ర్వాత వచ్చిన అశ్విన్(1 నాటౌట్‌) సింగిల్ తీసిప‌రాగ్‌కు స్ట్ర‌యిక్ ఇచ్చాడు. నాలుగో బంతిని ప‌ర‌గాగ్ సిక్స‌ర్‌గా మ‌ల‌వ‌డంతో రాజ‌స్థాన్ స్కోర్ 140కి చేరింది.

