July 28, 2024 / 10:41 PM IST

IND vs SL : ప‌ల్లెకెలె స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న రెండో టీ20లో టీమిండియా(India) ఇన్నింగ్స్‌ను అంపైర్లు కుదించారు. వ‌రుణుడి అంత‌రాయం కార‌ణంగా మ్యాచ్ ఆల‌స్యం కావ‌డంతో భార‌త జ‌ట్టు విజ‌య ల‌క్ష్యాన్ని 8 ఓవ‌ర్లలో 78 ప‌రుగులుగా నిర్దేశించారు.

ఔట్ ఫీల్డ్ కొంచెం పొడిగా ఉండ‌డంతో 10:45కు మ్యాచ్ మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. శ్రీ‌లంక నిర్దేశించిన 162 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో భార‌త జ‌ట్టు తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే వాన మొద‌లైంది. దాంతో, అంపైర్లు మ్యాచ్‌ను నిలిపివేశారు. అప్ప‌టికీ స్కోర్ 60/. ఓపెనర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(6), సంజూ శాంస‌న్‌(0)లు క్రీజులో ఉన్నారు.

కొత్త కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ ఆధ్వ‌రంలో పొట్టి సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టిన భార‌త్ రెండో టీ20లో శ్రీ‌లంక‌ను స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే క‌ట్ట‌డి చేసింది. లెగ్ స్పిన్న‌ర్ రవి బిష్ణోయ్(3/26) తిప్పేయ‌డంతో ఆతిథ్య జ‌ట్టు 161 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమితమైంది. టాస్ ఓడిన లంక‌కు శుభారంభం ల‌భించినా భార‌త బౌల‌ర్లు వ‌ర‌స విరామాల్లో వికెట్లు తీసి ఒత్తిడి పెంచారు.

