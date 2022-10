IND vs SA | తొలి వికెట్ తీసిన వాషింగ్టన్ సుందర్.. డీకాక్ అవుట్

October 11, 2022 / 02:35 PM IST

భారత్‌తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో సౌతాఫ్రికా జట్టు తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. స్పిన్నర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ వేసిన మూడో ఓవర్లోనే స్టార్ బ్యాటర్ క్వింటన్ డీకాక్ (6) పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ ఓవర్ రెండో బంతిని బౌండరీకి తరలించిన డీకాక్.. ఐదో బంతిని కూడా అదే తరహాలో బౌండరీకి తరలించేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో ఎడ్జ్ తీసుకున్న బంతి నేరుగా షార్ట్ థర్డ్‌లో ఉన్న ఆవేష్ ఖాన్ వైపు వెళ్లింది. అతను దాన్ని సునాయాసంగా పట్టేయడంతో డీకాక్ పెవిలియన్ చేరాడు. సఫారీ జట్టు 7 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.

First strike with the ball for #TeamIndia! 👏 👏@Sundarwashi5 dismisses Quinton de Kock. 👍 👍

Follow the match 👉 https://t.co/XyFdjVrL7K #INDvSA pic.twitter.com/EH0KmYdJ4y

— BCCI (@BCCI) October 11, 2022