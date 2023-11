IND vs NED: ఎదురేలేని భారత్.. లీగ్ దశకు ఘనమైన ముగింపు

November 12, 2023 / 09:45 PM IST

IND vs NED: వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భారత్‌ జైత్రయాత్రను కొనసాగించింది. గ్రూప్‌ స్టేజ్‌లో భారత్‌ను ఓడించే జట్టే రాలేదు. ఆడిన తొమ్మిది మ్యాచ్‌లలో తొమ్మిదింటిలో గెలిచి అపజయమే లేని జట్టుగా నిలిచింది. బెంగళూరు లోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా.. 160 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచింది. రోహిత్‌ సేన నిర్దేశించిన 411 పరుగుల భారీ ఛేదనలో డచ్‌ జట్టు.. 47.5 ఓవర్లలో 250 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది.

బ్యాటింగ్‌లో అదరగొట్టిన టీమిండియా.. బౌలింగ్‌లో కూడా రాణించి తొమ్మిదో విజయాన్ని నమోదుచేసుకుంది. ఒక వరల్డ్‌ కప్‌ ఎడిషన్‌లో వరుసగా తొమ్మిది మ్యాచ్‌లు గెలవడం టీమిండియాకు ఇదే తొలిసారి. కాగా ఈ మ్యాచ్‌తో వరల్డ్‌ కప్‌లో లీగ్‌ దశ పోటీలు ముగిశాయి. నవంబర్‌ 15 నుంచి నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌లు మొదలవుతాయి.

భారత్‌ నిర్దేశించిన 411 పరుగుల ఛేదనలో నెదర్లాండ్స్‌కు గెలుపు మీద ఆశలేమీ లేకున్నా బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలించే బెంగళూరు పిచ్‌పై కాస్త ప్రతిఘటించింది. ఓపెనర్‌ వెస్లీ బరెసి (4)ని సిరాజ్‌ రెండో ఓవర్లోనే ఔట్‌ చేశాడు. మరో ఓపెనర్‌ మ్యాక్స్‌ ఓడౌడ్‌ (30), కొలిన్‌ అకర్‌మన్‌ (35) లు రెండో వికెట్‌కు 61 పరుగులు జోడించారు. అయితే అకర్‌మన్‌ను కుల్‌దీప్‌ ఔట్‌ చేసి భారత్‌కు బ్రేక్‌ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే జడ్డూ.. ఓడౌడ్‌ను పెవిలియన్‌ కు పంపాడు.

