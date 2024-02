February 10, 2024 / 01:09 PM IST

IND vs ENG: ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో భాగంగా మిగిలిన మూడు మ్యాచ్‌లకు బీసీసీఐ కొద్దిసేపటి క్రితమే జట్టును ప్రకటించింది. అయితే ఇందులో అందరూ ఊహించినట్టుగానే విరాట్‌ కోహ్లీ అందుబాటులో లేకపోవడంతో పాటు కెఎల్‌ రాహుల్‌, రవీంద్ర జడేజా రీఎంట్రీలు ఇచ్చారు. కానీ టీమిండియా మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ను మాత్రం జట్టు నుంచి తప్పించారు. గత రెండ్రోజులుగా అయ్యర్‌కు వెన్నునొప్పి తిరగబెట్టిందని, అతడు మిగిలిన సిరీస్‌కు అందుబాటులో ఉండడని వార్తలు వస్తున్నా బీసీసీఐ మాత్రం ఆ విషయంలో స్పష్టతనివ్వలేదు. అయ్యర్‌ను జట్టులో చేర్చని సెలక్టర్లు.. అతడికి గాయమైనట్టు గానీ, ఫామ్‌ లేమితో తప్పించామని గానీ ప్రకటించలేదు. మరి అయ్యర్‌ను ఎందుకు తీసేసినట్టు..? అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

గతేడాది ఐపీఎల్‌ సీజన్‌కు ముందు వెన్ను నొప్పితో దూరమై ఆసియా కప్‌ నాటికి తిరిగి జట్టులో చేరిన శ్రేయస్‌.. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో కూడా రాణించాడు. కానీ తర్వాత మాత్రం అతడు వరుసగా విఫలమవుతున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా టూర్‌తో పాటు స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన హైదరాబాద్‌, వైజాగ్‌ టెస్టులలో అతడి వైఫల్యం కొనసాగింది. తొలి టెస్టులో రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలోనూ 35, 13 పరుగులు చేసిన అయ్యర్‌.. వైజాగ్‌ టెస్టులో 27, 19 పరుగులకే ఔట్‌ అయ్యాడు.

Shreyas Iyer has been dropped from the Indian Test team. [Sports Tak] pic.twitter.com/1Vtzyf89kt

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 10, 2024