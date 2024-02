February 15, 2024 / 04:52 PM IST

IND vs ENG 3rd Test | రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో 33 పరుగులకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడ్డ భారత్‌.. రోహిత్‌ శర్మ (131) తో పాటు రవీంద్ర జడేజా (100 బ్యాటింగ్‌, 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు)లు సెంచరీలతో కదం తొక్కారు. రెండో సెషన్‌లో రోహిత్‌.. మూడంకెల స్కోరు చేయగా మూడో సెషన్‌లో జడ్డూ ఆ ఘనతను అందుకున్నాడు. సొంతగడ్డపై టెస్టు ఆడుతున్న జడ్డూ.. 198 బంతులలో శతకం పూర్తిచేశాడు. జడ్డూకు టెస్టులలో ఇది నాలుగో శతకం. జడ్డూతో పాటు ఈ టెస్టులోనే అరంగేట్రం చేసిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ (66 బంతుల్లో 62, 9 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) దంచికొట్టడంతో భారత్‌.. భారీ స్కోరు దిశగా సాగుతోంది.

జైస్వాల్‌ (10), గిల్‌ (0), రజత్‌ పాటిదార్‌ (5)లు త్వరత్వరగా ఔటైనా ఐదోస్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన జడ్డూ.. రోహిత్‌ తో కలిసి భారత ఇన్నింగ్స్‌ను నిలబెట్టాడు. ఈ ఇద్దరూ తమ అనుభవన్నాంత రంగరించి వికెట్ల పతనానికి అడ్డుకట్ట వేయడమే గాక భారత స్కోరుబోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. క్రీజులో కుదురుకున్నాక స్వేచ్ఛగా ఆడారు. నాలుగో వికెట్‌కు ఈ ద్వయం 329 బంతులాడి 204 పరుగులను జోడించింది. తద్వారా నాలుగో వికెట్‌కు భారత్‌ తరఫున గతంలో మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌ – మోహిందర్‌ అమర్‌నాథ్‌ లు నెలకొల్పిన రికార్డు (190)ను బ్రేక్‌ చేశారు.

Test Hundred on his home ground!

A hard fought 4th Test ton and second in Rajkot from @imjadeja 👏 👏#INDvENG @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/osxLb6gitm

— BCCI (@BCCI) February 15, 2024