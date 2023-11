China Masters: ప్రణయ్ ముందంజ.. రెండో రౌండ్ కు చిరాగ్-సాత్విక్ జోడీ

November 21, 2023 / 07:55 PM IST

China Masters: చైనాలోని షెన్‌జెన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న చైనా మాస్టర్స్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీలో తొలి రోజు భారత్‌కు ఆశించిన ఫలితాలు దక్కాయి. పురుషుల సింగిల్స్‌లో ఇండియా స్టార్‌ షట్లర్‌ హెచ్ఎస్‌ ప్రణయ్‌తో పాటు డబుల్స్‌ జోడీ చిరాగ్‌ శెట్టి – సాత్విక్‌సాయిరాజ్‌ రంకిరెడ్డిలు రెండో రౌండ్‌కు చేరారు. మంగళవారం జరిగిన తొలి రౌండ్‌ పోటీలలో వీళ్లు విజయాలు సాధించి ముందంజ వేశారు.

పురుషుల సింగిల్స్‌లో ప్రణయ్‌.. 21-18, 22-20 తేడాతో చైనీస్‌ తైఫీకి చెందిన ప్రపంచ రెండో ర్యాంకర్‌ చౌ టీన్‌ చెన్‌ను ఓడించాడు. 50 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ పోరులో ఆరంభంలో తడబడ్డా తర్వాత పుంజుకున్నాడు. ఆట ఆరంభంలో 6-9 తో వెనుకబడ్డ ప్రణయ్‌.. బ్రేక్‌ సమయానికి పుంజుకున్నాడు. రెండో గేమ్‌లో ఇరువురూ హోరాహోరి తలపడ్డా చివరికి ప్రణయ్‌నే విజయం వరించింది. వారం రోజుల క్రితం చౌ టీన్‌.. జపాన్‌ మాస్టర్స్‌లో ప్రణయ్‌ను ఓడించాడు.

