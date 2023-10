October 31, 2023 / 04:51 PM IST

CWC 2023: వన్డే ప్రపంచకప్‌లో అగ్రశ్రేణి జట్లకు షాకులిస్తూ మూడు విజయాలతో సెమీస్‌ రేసులోకి వచ్చిన అఫ్గానిస్తాన్. ఈ మెగా టోర్నీలో ఆ జట్టు ప్రదర్శన చూస్తే ఇక అఫ్గాన్‌ ఎంతమాత్రమూ పసికూన కాదన్న సంగతి క్రికెట్‌ ప్రపంచానికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది. తాజాగా శ్రీలంకను ఓడించిన తర్వాత ఆ జట్టు.. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ఇంగ్లండ్‌తో పాటు మాజీ ఛాంపియన్లు పాకిస్తాన్, శ్రీలంక (ఈ మూడు అఫ్గాన్‌ చేతిలో చావుదెబ్బ తిన్నవే) లను వెనక్కినెట్టి టాప్‌-4లో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాకు సవాల్‌ విసరుతోంది.

అఫ్గాన్‌ సెమీస్‌ చేరాలంటే..

ప్రపంచకప్‌లో ఆరు మ్యాచ్‌లు ఆడిన అఫ్గాన్‌.. మూడింటిలో గెలిచి మూడింటిలో ఓడి 6 పాయింట్లతో పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలో ఉంది. ఈ టోర్నీలో అఫ్గాన్‌ ఇంకా మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడాల్సి ఉంది. నెదర్లాండ్స్‌, ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికాలను అఫ్గాన్లు ఎదుర్కోనున్నారు. ఈ మూడు మ్యాచ్‌లలో అనూహ్య ఫలితాలు వచ్చి అఫ్గాన్‌ గెలిస్తే మిగిత సమీకరణాలతో సంబంధం లేకుండా అఫ్గాన్‌ సెమీస్‌ చేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే జరిగితే ఆసీస్‌తో పాటు న్యూజిలాండ్‌కూ తిప్పలు తప్పవు. మూడు మ్యాచ్‌లలో గెలిస్తే అఫ్గాన్‌ పాయింట్లు 12కు చేరతాయి. ఆసీస్‌ (8 పాయింట్లు), కివీస్‌ (8 పాయింట్లు)లు తాము ఆడబోయే తర్వాతి మూడుమ్యాచ్‌లలో రెండింటిలో ఓడితే అఫ్గాన్‌ నెత్తిన పాలు పోసినట్టే.

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan, banking on an incredible all-round performance, beat @OfficialSLC by 7 wickets to register their third victory at the ICC Men’s Cricket World Cup 2023. 👏

Congratulations to the whole Afghan Nation! 😍#CWC23 | #AFGvSL | #WarzaMaidanGata pic.twitter.com/KEMcySenBd

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 30, 2023